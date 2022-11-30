防疫險申訴案 單月增速放緩

防疫險理賠案量雖仍處於高原期，但爭議案件有減緩趨勢。根據金融消費評議中心統計，截至今年11月23日止，已受理3萬5,140件防疫保單申訴及評議案，為去年全年189件的186倍；進入評議的案件也有4,793件，為去年全年39件的123倍。不過，近一個月申訴案量已從過去平均月6,000件降至4千餘件。

據金管會統計至今年11月21日止，防疫雙險（防疫險＋疫苗險）理賠金額達1,652.9億元續創新高，單周新增理賠額70.5億元與近月單周新增60億至75億元相當，顯示全台疫情趨緩、但理賠仍處在高原期，未有減緩跡象。

至於防疫險爭議案量從4月中開始爆發後，僅三個多月就累計破1.3萬件，之後一直到9月每月均以5、6,000件的案量在增加中，不過，從10月26日至11月23日止將近一個月時間案量已降至4,425件，明顯下降許多，但是否是單月的現象還是能持續逐月下降，還有待觀察。

截至今年11月23日止，「申訴案件」的處理情況部分，今年以來「紛爭已解決」有7,053件、「保險公司維持原議」為15,621件，「保險公司申訴處理中」為12,466件，可發現逾4成的案件為「保險公司維持原議」比重最高，糾紛已解決的比重則比10月的18％再拉高至20％。

在「評議案件」辦理情況，目前累計已有4,793件，有3,444件、72％還在審理中尚未結案但比上月的84％下降許多，有317件撤回及調處成長，作出評議的有401件（評議決定有理由17件、評議決定全部無理由384件），另有631件不受理。

就個別公司來看，申訴案量最大的仍是富邦產險，今年受理申訴案件數已破萬，達14,990件、占43％，其次為和泰產險有6,608件，占19％。