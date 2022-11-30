壽險大升息 12月宣告利率升5至37基本點

壽險保單新戰局開打，12月責任準備金利率調整，加上反應市場升息，壽險業不論是調整舊有保單或推出新保單，利變壽險宣告利率在12月比11月拉高5到37個基本點（1基本點等於0.01百分點），美元利變壽險主力保單宣告利率最高拉上3.4％到3.6％，回到2020年疫情前的水準。

壽險業分析，由於美元保單解約率升高，及美國聯準會12月可能再升息，若解約情況未改善，宣告利率很可能在2023年初就見到4％。

但也有壽險公司覺得，現在美元宣告利率再怎麼都拼不過銀行利率，打算改拼新台幣利變保單。

因為台美利差擴大，銀行美元存款利率早已飆到4％以上，加上前陣子新台幣貶值，各壽險公司或多或少都出現美元保單解約情況，且新契約賣不動，壽險公司只好賣股債籌現金；金管會亦調高美元責準利率2碼（1碼等於0.25百分點），由1.75％拉高到2.25％，新台幣則是升1碼，由1.5％拉高到1.75％，並史上首見在12月1日提早上路。

壽險公司12月將陸續推出新保單，來不及上架的就先調整現售保單宣告利率，中國人壽舊保單宣告利率維持，但推出八張新保單，美元躉繳利變壽險宣告利率拉上3.6％，比之前美躉主力保單增加37點，新台幣則宣告2.1％。

富邦人壽美元保單升息15點，主力保單拉上3.4％到3.5％，新台幣則升息10點，拉上2.2％；南山人壽亦升息5到10點，新台幣保單最高宣告2.2％，美元主力保單最高宣告3.4％；新光人壽新台幣未動，但美元升息5到15個基本點，主力保單宣告利率拉上3.4％。

台灣人壽美元保單未調整，但新台幣停售保單升5點、現售升10點，最高宣告2.25％；台新人壽美元利變保單升息20點，最高拉上3.5％；元大人壽新台幣升10點，最高宣告2.1％，美元升5到15點，最高宣告3.5％到3.55％。

三商美邦人壽、全球人壽、遠雄人壽的現售與停售保單12月暫未提高宣告；但多家公司12月都將陸續推出新保單，屆時可能會再拉高宣告利率。

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