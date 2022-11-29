國境解封 兆豐產推新海外旅綜險

暌違近三年，國境終於解封了，尤其明年春節有十天休假，不少民眾正計劃到國外過春節，兆豐產險從11月起推出網路投保的「海外旅行綜合險」提供出國旅遊民眾快捷投保方式，民眾依自己的保障需求選擇投保方案，只要幾分鐘即可完成投保。

疫情後全球解封，旅遊需求大增，兆豐產險表示，由於海外旅遊已暫停近三年且新冠疫情後，各國有不同的防疫規範，民眾在出國旅遊前務必要先了解國外防疫規範，亦建議民眾出國前投保「海外旅行綜合險（旅平險加旅遊不便險）」讓旅遊更放心，別因意外、航空延後、行李遺失等失誤打亂出遊好心情。

兆豐產險推出的新版海外旅遊綜合險，提供海外旅遊期間保障包括：一、旅行平安保險─除因意外傷害事故，導致失能或死亡之保障外還有重大燒燙傷保險金、傷害醫療保險金實支實付（超過健保部份醫療費用損失）等。

二、海外旅行不便保險─旅程取消、班機延誤（四小時）、旅程更改、行李延誤（六小時）、行李損失等都給補償。三、海外急難救助費用保障及SOS海外急難救助24小時諮詢。四、海外個人綜合保險包括第三人責任保險、劫機事故、食品中毒以及現金竊盜損失等。五、海外突發疾病保險附約（實支實付）。

兆豐產險特別提醒保戶依「新海外突發疾病醫療健康保險附約」保單條款第八條除外責任第二項第八款約定。該附約將傳染病列為除外責任，比方說，被保險人在國外確診COVID-19，而當地法令未將COVID-19列為法定傳染病，但COVID為我國傳染病防治法第三條規定之傳染病，故仍符合此保險附約之除外責任，也就是說被保險人在國外因確診covid-19產生的醫療費用，並不在理賠範圍內。

兆豐產險針對網路投保推出的海外旅綜險專案，投保年齡為20～75歲，保險期間為3日至180日，且同一保險期間，累計各保險公司網路投保旅行險以1張為限，超過部份則退還保費，保單不生效力。民眾只要在出發前一小時完成投保，即享有海外旅行綜合險周全保障。