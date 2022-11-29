神人靠1招爽領勞保年金120％ 每月破4萬

一個愜意又有穩定現金流的退休生活，有紀律的儲蓄及縝密的規劃不可或缺。勞保老年年金給付是台人退休後重要收入來源，分為一次請領或按月領，除了提前5年領取減給老年年金，還能選擇延後5年領展延老年年金，每延1年增給4%，最多增給20%，月領總計可破4萬元。

勞保老年給付依規定年滿60歲（自107年起逐步提高，到65歲為上限），保險年資達15年並退保者，即能申請勞保年金，請領方式分為「一次請領」及「按月請領」。

如果不到請領年齡選擇提前請領者，每提前1年減給4%，最高20%；同樣，若符合年齡但選擇延後請領者，每延一年增給4%，最高20%。

勞保局指出，掌握平均投保薪資達4萬以上、勞保年資達50年，並運用展延年金多20%等方式，有機會實現退休後可以月領4萬元。

根據最普遍的勞保老年給付公式「平均月投保薪資×年資×1.55%」試算，如果趁早保到最高級距4萬5,800元，投保年資達50年，初估能月領3萬5,495元，如果再加上延領的展延年金，最多20%的增給計算，月領可望達到4萬2,594元。

從2019年響噹噹的竹科「勞保年金王」就可得到印證，不到20歲就踏入職場的他，直到77歲才請領勞保老年給付，平均月投保薪資4萬5,293元，勞保年資高達58年10個月，再加上增給20%的展延年金，月領金額總計達4萬9,561元。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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