防疫雙險理賠破1,721億 產險增資衝920億

防疫政策步步鬆綁，但預期的防疫險理賠降溫還沒看到，產險業增資壓力依然爆表！保險局副局長林志憲29日公布最新防疫險理賠統計，截至今年11月28日為止，防疫雙險（防疫險+疫苗險）理賠金額達1,721億元，單周理賠仍持續增加約68.5億元，理賠案件單周仍破15萬張，至於產險業增資金額原本六家已核准的有707億元，若加計已自行公布待核准的達920億元。

據保險局統計，今年以來統計至11月28日止，防疫保單已理賠超過336萬件、理賠金額逾1,362億元；疫苗險理賠件數逾86萬件，理賠金額359.3億元，防疫雙險總理賠件數逾422萬件，理賠金額共1,721億元。就單周來看，11月22日至11月28日防疫險理賠件數增加超過12.7萬件、理賠金額增加57.3億元；疫苗險近一周理賠件數增加2.6萬件、理賠金額增加11億元。

林志憲表示，自今年以來統計至11月28日，防疫險部分，有效保單488萬件，保費收入45.4億元，理賠金額是保費收入的29.9倍以上；疫苗險部分，有效保單242萬件，保費收入10.1億元，理賠金額是保費收入的35倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共730萬件。

林志憲表示，全台防疫險已全數停售，且不再有公司敢推出新的保單。承保打疫苗後重症或死亡的疫苗險，目前只剩下一家產險公司及一家壽險公司還有保單，產險公司只承保續保件及6到18歲的新投保件，壽險公司的防疫險則是團險保單，一般個人則不受理投保。

由於廣義防疫險理賠超乎預期，金管會已核准六家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，六家合計707億元。

林志憲指出，新安東京產險已送件二度增資53億元，金管會已經核准，目前公司正進行後續事宜，預估今年底前會完成。而和泰產險日前董事會也決議辦理第二次私募，發行6億股，每股認購價格10元，總金額60億元，將由和泰車認購，再加上先前已對外公告，國泰世紀產也規畫做二度增資100億元，這一波增資金額累計已達920億元。

林志憲指出，還有4家業者申請短期融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。

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