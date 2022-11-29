新台幣貶值助攻 新壽今年投報率略高去年

靠新台幣貶值助攻，新光人壽前九月年化投資收益率達3.87％，還比去年同期股債雙漲時的投報率3.86％略高一點點，前三季投資收益近967億元，比去年同期的921億元，多逾48億元，主要是匯兌利益貢獻。

新光金控前三季稅後獲利103.8億元，較去年同期衰退52.1％，每股稅後盈餘（EPS）為0.65元，合併淨值1,765.9億元，比去年同期減少29.3％，每股淨值11.16元。

各子公司中，前三季新壽稅後獲利54.8億元，貢獻金額最多，但比去年同期衰退60.1％，新光銀行前九月稅後獲利51億元，比去年同期略減1.2％，元富證券受到股市波動影響，前九月稅後是虧損0.7億元，去年同期則是稅後獲利30.2億元。

但也因為升息，加上新台幣貶值，新光人壽總精算師林漢維表示，今年保單解約的確比以往高，但新壽今年前九月新契約保費近420億元，同比成長18.5％，加上帳上現金等，支應解約給付「應沒有太大問題」。

因為美國聯準會快速升息，新壽副投資長廖英風亦表示，年初壽險傳統換匯避險（CS）成本不到1％，現在已上升到3.5％，今年因新台幣貶值，因此傳統避險成本上升的情況並未被突顯，明年則難預估，但希望年化避險成本能控制在2％以內。

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