壽險該買嗎？2種人最適合 小資請先想清這些事

今天我們來討論一下壽險，因為在投資理財的過程中，規避風險是必要的，不只是投資上的風險，還有身體健康狀況也是一種風險，任何一種嚴重的疾病都很可能會造成你的收入中斷，或減少你每年可以投資的金額。

而在所有保險類別中，第一個最容易被想到的就是死亡理賠型的保險，有分為意外險與壽險，所謂的意外險指的是，當死亡的原因是因為意外所造成時的保險金，而壽險則是除了三點原因之外，不管任何原因，只要是死亡發生就會進行保險金理賠，因為後者條件較寬鬆，自然保險費也相對比較高。

壽險不理賠的三個原因：要保人故意致被保人死亡，被保人故意自殘，或於投保兩年內故意自殺身亡，被保人因犯罪被處死、拒捕或越獄導致身故或殘廢。

是否每個人都應該要投保壽險呢？我認為不一定，要看個人的生活家庭需求。首先先釐清一個觀念，保險的目的是要規避你無法承擔之風險，而非想要透過保險大賺一筆，或是完全不想承受損失。

請你想像一下，當你剛出社會開始工作的時候，你有需要投保一筆100萬的壽險嗎？有沒有人會因為沒有這一筆100萬就無法生活下去呢？如果沒有，那你就不需要投保壽險。

如果你結婚了並買了一間房子，房子有800萬元貸款要還，如果你不希望你的另一半會因為你的離世而無法負擔房貸，必須要將房子賣出而變得沒有地方可以住，這時候你可能會需要一筆500-800萬的壽險保障，在你離開後，另一半可以有一筆錢將房貸還清，可以安穩地住在你們一起買的那間房子裡。

但如果你的另一半還有其他地方住，或是可以回去跟原生父母住，並不用擔心另一半會無家可居，那麼這一筆壽險可能就非必要，或是金額不用這麼高，你只需要投保200萬～300萬的壽險，足夠負擔另一半3～5年的生活開銷，給他足夠的時間做應變。

另一個情況，假設這時候生了一個小孩，你就需要考量，如果你這時候離世了，另一半有沒有辦法獨自把孩子扶養長大到畢業？依據統計，小孩成長到大學畢業大約會需要500萬元（節省的計算），為了不造成另一半很大的負擔，你就可能需要投保一筆300-500萬的壽險，以幫助你的另一半在你離世後可以有足夠的金錢將小孩扶養到學業結束可以工作。

到了年老之後，小孩已經畢業獨立工作了，這時候你還有300-500萬的壽險需求嗎？應該不需要了吧，你頂多就是投保個50萬元的壽險，將來離世的時候可以留一筆喪葬費給小孩幫你處理後事，你應該不會因為沒有留個300萬，就有誰生活不下去。

由上面的幾個例子可以看出，真正在死亡的時候有需要保險理賠的年齡，大概就是在婚後有房子或有小孩，一直到小孩長大可以獨立生活，或是沒有房屋貸款的時候，所以這段時間可以用「定期」的壽險與意外險搭配組合，來保障這些事件發生可能造成的影響。

由於終身壽險的保費相對比定期壽險的費用來的高很多，同樣的一筆錢，你能買到的定期壽險額度可能是終身壽險的4倍，也就是你可以用1/4的價格就買到你需要的壽險額度，你就有更多預算去補足你的其他保險需求，例如醫療險、重大傷病險、意外險、癌症險等，也可以有更多的資金可以做投資，累積更多的退休金或財富。

如果你的股票資產已經有500萬了，你還需要再保500萬壽險嗎？其實你的資產可能就足夠應付前面提到的生活、教育、或房貸的需求，或是給予足夠的時間做調整。

在考慮保險的時候，第一個要先想清楚的應該是你的實際需求，甚麼風險是你目前最需要先規避的，千萬不要想要一次就將保險買滿買足，你很可能會花了一大筆錢，卻買了一堆你並不需要的保障，而終身壽險通常不會是一般人第一個需要的保險項目。

剛出社會工作的人，需要靠保險來避免因為受傷或較嚴重的疾病，造成有一段時間不能工作而沒有收入可以生活。若你的資產已經來到2,000萬，其實很多情況都已足以應付，保險只是幫忙減少資產的減損而已，並非是「必要」的手段。

所以針對剛出社會的小資族，我建議不需要保很多的終身型保險，特別是還本型的，都先以不還本的的定期險為主，降低保費負擔，等到身分有變化，真的需要時再增加保險，計算需求時，別忘了也把自己已經有的資產算進去，若你已經有500萬類現金資產，相信一場10萬～20萬的手術費不會逼死你的。

作者簡介_雨果

畢業於澳洲昆士蘭理工大學資訊科技學士與MBA碩士，曾任電腦補習班老師，現為外商公司總經理。

2020年開始經營粉絲團分享領悟後的理財觀念，與過去多年的理財習慣與財務知識，希望協助還在股海載浮載沉的投資人一起建立可以長期執行的投資方式。出版著作： 《聰明的ETF投資法：不懂財報沒關係，運用有效投資存下退休金》

本文獲「雨果的投資理財生活觀」粉絲團授權轉載。

延伸閱讀

是你嗎？買壽險保單容易犯的六大錯誤

明年4/21起 壽險業務員不得作風險分析

債券利率比較香 儲蓄險客戶變心

存金融股領息？達人4理由：不如高股息ETF

存股不如存ETF？內行曝3類ETF不要存