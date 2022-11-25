面對通膨怪獸 需要更多元完善長照規劃

11月初美國聯準會再次宣布升息3碼，持續居高不下的通膨以及股市波動劇烈等不確定性，使得民眾明顯感受物價上漲的衝擊，也讓原本希望提早享受退休生活的民眾，開始煩惱目前準備的退休金夠不夠用，更擔心退休後身體狀況不佳需要請人照顧，而讓家庭面臨龐大經濟壓力。

根據國人平均壽命和疾病型態等變數推估，一生中長照需求時間約為7.3年，所需費用相當可觀。除了需要電動床、特殊衛浴、臥室等居家無障礙設施改善的一次性支出；每月還有營養品、衛生耗材及聘請看護等費用，若是由家人親自照顧，原有的薪資損失也是照顧成本。假設以每月長照費用約4萬元來說，照顧7.3年一共需要支出350萬元。再進一步考量通膨的影響，對於那些需要長照的家庭而言更是苦上加苦。

根據國泰人壽《人生風險趨勢調查報告》，目前民眾對於長照費用規劃以個人儲蓄及退休金為主，然而選擇以投保保險方式準備的比例也明顯較父母那一輩高。考量個人儲蓄可能跟不上通膨的腳步，高獲利投資工具又必須承擔波動風險，或許商業保險是您準備長照費用的最佳解決方案。

在長照保障規劃上，我建議預算有限或是膝下無子的民眾可優先考慮不含身故給付的長期照顧保險，保費相對便宜，能透過較高的保障槓桿來轉嫁風險；而預算許可或是屬於家庭經濟支柱的民眾，則建議投保兼具壽險保障的長期照顧保險，若未符合長照狀態，保費將於身故後退還予親人。此外，現在長期照顧保險除了現金給付，還多了「實物給付」的選擇，在突然面對長照問題時，能經由專業機構協助擬定照顧計畫，並提供沐浴、如廁、營養飲食等服務，讓身為主要照顧者的家人省下尋找長照資源的心力。

因財務問題而導致的長照悲歌在新聞中屢見不鮮，面對高通膨環境，務必針對長照風險及早做好準備。考量未來看護薪資成長趨勢以及額外醫療用品與保健品需求，我建議民眾至少可規劃4～5萬元保額的長照保障，或是根據個人情況來試算所需支出做調整，透過可以負擔的保費來轉嫁難以負荷的風險，無須擔心侵蝕預先準備好的退休金，或是給家人帶來龐大的經濟和身心壓力，讓自己和家人能無後顧之憂面對未來挑戰。

（本文作者為國泰人壽綜合企劃部協理林佳穎）

延伸閱讀

利變保單小金庫本月上路 晴天儲糧

退休金不要算得剛剛好！9大必看退休財務重點

退休靠年金+勞退還不夠 專家再教戰1招

退休理財｜堅持長期定期定額 加快退休

退休理財｜5長照保單 不婚單身族必備