合庫人壽挺長照 推彈性喘息加值服務

已與家庭照顧者關懷總會合作逾十年的合庫人壽宣布，將自12月起與家總合作試辦「彈性喘息」加值服務，合庫人壽總經理藍年紳指出，這也是保險業界首創運用企業資源及多元管道服務保戶及其家人提供「彈性喘息」加值服務，無縫接軌政府的長照資源。

藍年紳強調，提供保戶彈性喘息服務是保險業的創新服務，合庫人壽和家總合作之後，讓家總提供保戶專業的長照顧問服務，協助保戶盤點資源、運用長照服務，如保戶不符合長照服務資格、尚未申請長照服務或長照支應服務不足者，則由家總媒合居家服務人員入戶協助，來解決保戶的相關困難。

合庫人壽與家總並特別於照顧電視台推出「聰明照顧職場求生術」單元節目，傳授上班族面對照顧抉擇時，如何理直氣和地找到自己的「工作權」及「休息權」。

家總祕書長陳景寧分析，在職照顧者所最常遇到的問題，通常包括上班時間找照顧替手不容易、請假太多怕造成同事負擔、不清楚社會及公司可以提供什麼協助，或是老闆心難捉摸，討論照顧問題怕影響升遷等，為了達到有效與企業主溝通，事前擬定照顧計畫將是成功的關鍵。

合庫人壽建議，有照護家人需求的保戶，可以借鏡日本經驗，不但政府提供93天67％薪水的「顧老假」，支持在職照顧者申請、適應長照服務，日本厚生勞動省並發行「照顧不離職」指引給雇主和勞工，提醒勞工擬定照顧計畫並與雇主妥善溝通，降低不可預期性，也提醒雇主提供友善照顧環境，給予員工支持度過混亂期，盡速穩定照顧安排。

資深家庭照顧者小草也分享，除了照顧家人的壓力外，職場的不友善也是壓力源，但透過家總的在職照顧者方案，不但能進行資源盤點、分配與運用政府長照資源，也學習如何與雇主溝通，例如她分享自己跟老闆的溝通經驗，爭取老闆同意三個月的照顧計畫，讓她穩定照顧安排，並兼顧工作。