純網銀闢新戰場 端牛肉賣保險

純網銀之戰進入第二階段，相繼開賣保險搶市。將來銀行、LINE Bank在獲客衝存款之後，11月正式進入第二階段開賣保險。

據金管會統計至今年9月底，三家純網銀目前都呈現虧損中，開戶數、存款數跑最快的LINE Bank虧損最大，稅前虧損達19億元、其次為將來銀行的8.33億元、樂天銀的5億元，也因此三家銀行也積極發展放款、新種業務力拚早日損益兩平。

就開戶數來看，據金管會統計至今年9月底，連線銀行LINE Bank已衝至131萬戶，其次是將來銀行的18.8萬戶、樂天銀行12.4萬戶。LINE Bank不只是純網一開戶數第一，在整體數位存款帳戶排名也不遑多讓傳統銀，目前排名第四，僅次於台新銀行292萬戶、國泰世華銀行170萬戶、永豐銀行130萬戶。

就存款數來看，LINE Bank達377億元、樂天銀行196億元、將來銀行181億元；放款量來看，LINE Bank已達159億元，其次為將來銀行的16.2億元、樂天銀行8.83億元。

純網銀開業後，第一階段為了搶市，相繼以高利定存獲客，接下來則是要靠放款與新種商品與差異化的服務留客、增加客戶黏著度，目前將來銀行、LINE Bank都已宣布今年11月就可開賣保險商品。

將來銀行日前宣布，預計11月下旬正式對外營運，首波保險商品包含機車險、汽車險、租車險及國內旅平險，險種多元，接下來將陸續開辦海外旅平險及機車外送險。將來銀行首波賣點是端出市場首見的「符合平假日用車習慣」車險，也就是「真用到車時，才保險」，保費可望較傳統車險便宜2成至3成。

LINE Bank也宣布，11月底前將正式提供機車強制險、汽車強制險服務，還祭出「機車車牌大樂透」活動端出獎金新台幣共18萬元吸睛。

LINE Bank總經理黃以孟表示，根據監理站及保險事業發展中心2022年9月統計，許多車主忽略投保或忘記續保，讓機車強制險「未投保比例」超過三成，全台約有數百萬輛機車族處於沒有保障的風險當中。期望透過數位投保的便利平台，發揮普惠金融的宗旨，讓全台車主運用最直覺、流暢的線上投保服務，動動手指即可完成投保。