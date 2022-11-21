壽險業務大軍今年流失 恐17年來最多

壽險業務員新進速度趕不上流失速度。據壽險公會最新統計，到10月底壽險業登錄業務員人數為37萬5,747人，比去年同期少逾1.2萬人，壽險業者表示，新增業務員人數其實跟去年差不多，但流失人數較大，即出現「淨減少」；且未來經濟及市況前景難測，業務員人數亦不好預估。若維持此情況，今年恐是17年來壽險業務大軍人數流失最多的一年。

壽險公司登錄業務員人數到10月底是21萬1,5231人，比9月底微增343人，其實8到10月壽險公司都努力增員，各月業務員登錄人數都各增300多人，但前十月累計仍是淨流失逾1.1萬人，主要還是今年資本市場波動大、美國升息快過台灣，保單難賣，加上業務員培訓有固定成本，壽險公司會逐步清理無生產力、兼職掛單的登錄人力，以控制營運成本。

據壽險公會統計，10月整體壽險業務員登錄人數比9月增加749人，其中，壽險公司增343人、保經業者亦增343人，保代則增加63人；若看前十月，則整體壽險業登錄業務員人數比去年底少1萬2,220人，若年底前未明顯回升，則是2005年之後，即17年來最大流失。

2005年時因為勞退新制上路，壽險公司大量清理兼職或靠掛的業務員，加上低利率時期儲蓄險難賣、投資型保單仍未盛行，當年壽險公司登錄業務員人數少2.7萬人，從前一年近24.78萬人降到22萬出頭，且2006及2007年各再減少近1.27萬人及1.35萬人，因此今年壽險公司即便少1.1萬位登錄業務員人數，只是近15年新低。

先前因為銀行保經代掘起，及壽險公司業務員自立門戶，因此整體壽險業登錄業務員人數在2006年起並未出現大量減少，甚至在2014年到2017年間，每年都增加逾萬人，2019年亦是增加逾萬人，今年前十月減少1.2萬人，是17年來的最大減少。

今年主要面臨資本市場波動，投資型保單銷量大減逾3成，美國升息，台美利差擴大，美元保單亦受影響，再加上業務員每年法定的培訓成本，各公司清理人力或考核，不適應的新人在財務補助期結束後就離開，流失比新進多。

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