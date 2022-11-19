四大醫療保護傘 優先強化

就健保署的立場，建議民眾強化的額外商業保險以醫療保障為優先，可以優先考慮四大險種：一是實支實付型醫療險：可以涵蓋自費手術、醫材及住院期間的藥物或是治療等；二為加強補充癌症健康險：加強癌症藥物相關保單，要涵蓋健保尚未給付的標靶藥物、自體免疫細胞治療或是基因檢測等。

三是注意保單條款手術定義範圍：應涵蓋住院期間所發生的必要手術，而非局限特定列舉的手術，以免發生自費手術項目不符給付條款的情形。四則可定期檢視保單、動態補足保障缺口：如：保障期間、給付項目或是額度等。

無論是否如學界估測，健保財務愈來愈吃緊，才會鼓勵民眾應加購商業保險，官方如果已知問題的嚴重性、卻又不明說，民眾的醫療保障面臨更大風險；官方這般說法，警覺的民眾確實在有能力情況下，加快行動。健保署近日即公布，商業健康保險個人有效契約，民國84年健保開辦時每人平均0.4件，目前已增加至3.46件。

在醫療類的商業保險之外，社會上還有一大類族群的基本保險也需要強化提醒，即「『準』職場新鮮人」的官辦強制保險，如勞保、健保。財金智慧教育推廣協會今年調查高中職及大學院校學生，包括打工、實習等初入職場的青年，對於薪資組成、資方給付比例等常識十分薄弱，近7成（66％）青年不清楚薪水需被扣除哪些項目，例如綜合所得稅、勞保、健保等；亦有近7成（68％）受訪青年不清楚勞工退休金由誰提撥，其中甚至有8％以為完全由個人提供，恐隱含其職場上的不公對待。

在健保方面，財金智慧教育推廣協會進行的《2022全台青年財金素養調查》中，問到「年輕人一般是透過父母的加保，而享有全民健康保險的保障」，並提出四個情境讓受訪青年回答，竟有5.21％回答「年輕人很健康，不需要全民健保」，也有11.77％錯誤回答「只要還沒結婚，不論幾歲都會受到保障」、23.44％錯誤回答「只要還住在父母家，不論幾歲都會受到保障」，這些現象都反映出民眾對保險保障的認知仍有實際存在的缺口。