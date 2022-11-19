健保加購商業險 保障更到位

財團法人保險事業發展中心統計，2021年台灣的人身保險總保費收入約新台幣3兆元，創下許多世界紀錄，如保費總收入排名全球第十；而總保費收入中占比最高的人壽保險，其保險滲透度，即保費收入／GDP的比率，排名全球第二；相較上，健康保險保費收入占13.7％。

而金管會參考「G20普惠金融指標體系」，並依我國金融市場發展現況，建置「我國普惠金融衡量指標」，25項指標中與保險相關的「每千成年人中，壽險保單持有人數」，2021年為683人，這是以20歲以上民眾為計算基礎，早已超過G20統計全球平均 值的647人，金管會對上述大多數指標多設有「未來3年目標」的調整空間，唯獨這一項沒有更動。

上述數據某種程度說明，台灣的保險市場又擁擠、保險業者又競爭；但如果因此也讓大家認為，「台灣是全球保險模範」、「台灣人對保險認知如同陽光、空氣、水」，可能誤會就大了。

金融研訓院《2022年金融生活調查》發現，政府提供不同身分、各式職業別民眾有勞保、健保、國民年金、農保、汽機車強制險等強制保險，除此之外，超過二成（21.7％）的受訪民眾沒有購買任何額外保險，11％有買一些額外保險、但有自知保障可能還不夠。就市場層面來說，這些都是保險公司最佳潛在客群。

在台灣社會，哪些會是需要的額外保險？金研院認為，例如汽機車第三責任險、房屋火險、地震險、人壽意外險、及醫療險等。調查結果也顯示，51.6％民眾有額外買保險，且認為保障應該還算足夠，有8.7％有額外買保險、且認為保障非常充足多樣。將兩者相加，可以說明超過6成的國人在商業保險上採取應有的行動，包括有所規劃、保障額度也在適當之內。

上述情況也凸顯出另一層面的問題：另外近4成的民眾，只有公部門的強制保險，保障就足夠嗎？連官方都不認為答案是肯定的。衛生福利部中央健康保險署公開表示，隨著人口老化、新興醫療發展等影響，醫療支出增加速度遠較於保費收入成長速度為快；此外，面對新興療法與精準醫療發展趨勢，在健保總額制度資源有限下，無法把新藥等全面納入健保給付，以免對健保財務衝擊過大。

用白話說，健保署認為，多數國人在健保制度下，仍有購買商業健康保險的需求，因此建議民眾善用商業保險，分擔醫療風險。依據健保署函請產壽險公會轉知各會員，歡迎保險業者響應商保補位健保，亦規劃「健保偕同商保—醫療保障更到位」專區（https://cutt.ly/gN6deAp）。健保署說，目前已完成資訊揭露整理的業者有富邦產險、富邦人壽及南山人壽，後續有望陸續加入其他保險業者。

健保加購商業保險，為民眾帶來人身、產物的加層保障，當然是好事，卻也增添民眾的財務負擔，不是人人都一致地有金錢、能力支付，金管會近年從前述的普惠金融推動為出發點，推動「微型保險」、「小額終老保險」、「住宅地震基本保險」等項目，補強了經濟弱勢族群在面對意外、風險的基本保障。

及至110年累計116萬人承保微型保險，多一張這類的人身保險保障，就能發揮填補政府社會保險或社會救助機制不足之缺口；有類似社會包容意義的小額終老保險，有效契約110年約68.2萬件，112年目標到80萬；住宅地震基本保險的有效保單110年成長件數約11.3萬件，在地震頻傳的今年更是需要加強推廣。