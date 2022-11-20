中國人壽榮獲TCSA、GCSA雙重肯定

中壽榮獲「台灣企業永續獎」及「全球企業永續獎」雙重肯定，落實永續作為，展現廣度及深度兼具的企業競爭力。

2022年「TCSA台灣企業永續獎」及「GCSA全球企業永續獎」頒獎典禮，中國人壽表現亮眼，於TCSA獎項再度蟬聯「永續報告獎-金融及保險業組白金獎」、「永續綜合績效獎-台灣百大永續典範企業獎」，並一舉奪得三項「永續單項績效獎」分別為『社會共融領袖獎』、『人才發展領袖獎』及『資訊安全領袖獎』，共獲得五項大獎。另在GCSA獎項獲得「企業永續報告書獎－銅獎」，是唯一榮獲此殊榮之台灣保險業者。

中壽持續精進永續報告書內容完整性及揭露透明度，已連續8年獲得「企業永續報告獎」，今年度以「低碳轉型」作為永續報告書之揭露主軸，以專刊方式說明中壽淨零排放願景及策略，期於2045年達到全資產組合淨零碳排目標。此外，中壽榮獲「永續綜合績效獎」，以「數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長和高效執行」為核心策略，於各個營運環節整合永續發展目標，同時強化掌握永續機會及風險，落實於商品設計、銷售核保、投資管理及售後服務等壽險價值鏈環節。中壽透過提早佈局逐漸累積淨零轉型推動經驗，包含訂定各階段減碳目標，導入ISO 14097管理框架，推動三大氣候行動方案等，深入規劃淨零轉型精進作為，並於2022年獲得英國金融時報與日本經濟新聞聯合評選為首屆亞太區氣候領導者。

在後疫情時代中，中壽充分發揮保險業「以人為根基」的企業核心價值與影響力，落實公平待客服務精神，發展數位金融創新，結合異業機構，推動遠距投保，數位健康生態圈。藉由廣大的人脈網絡持續解決社會各種問題，並提供兼顧多元族群需求的金融服務及商品，落實「普惠金融」精神，也因此獲頒「社會共融領袖獎」

中壽持續推動人才培育及數位轉型，以「數位創新、客戶體驗、數位轉型、多元職能」四大人才發展主軸，形塑學習型組織及數位創新文化。此外，傾聽員工意見與心聲，透過第三方專業機構實施員工問卷調查，作為擬定至2025年經營策略之重要參考。疫情衝擊下，中壽增加多項福利，如防疫包、法定傳染病住院醫療健康保險、出院療養保險金等提升員工幸福感，本次獲頒「人才發展領袖獎」便是中壽成為「首選雇主」的最佳肯定。

隨著數位應用蓬勃發展，民眾對於網頁應用或手機APP的使用度也大幅提升，資安風險也相對提高。中壽為確保資訊資產之機密性、完整性及可用性，服務能持續完整，設置有「資訊安全委員會」，由管理階層擔任委員直接督導資訊安全管理制度之運作，並設置副總層級之資安長掌管資訊安全專責單位。此外，導入國際資安管理框架ISO 27001、參與金融機構資訊安全聯防、逐年提高資安預算、招募具經驗之內外部人員等強化資訊安全的努力深受評審肯定，獲得「資訊安全領袖獎」。

中壽推動永續表現優異，深獲主管機關及媒體肯定，四度榮獲主管機關評選成為「公平待客原則評核」績優業者、經全球銀行及金融評論評選為「2022年台灣最佳數位轉型壽險公司」。展望未來，中壽以成為「最值得推薦與信賴的壽險公司」為目標，為所有利害關係人創造長遠的價值，實現壽險公司對於社會的責任。