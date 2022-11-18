辦急件 新安東京二度增資金額減至52.99億

新安東京海上產險11月18日晚間召開臨時董事會決議通過52.99億元增資案，主要為改善公司財務結構並充實營運資金，力拚符合主管機關所要求資本適足水準，此是該公司第二次辦理現金增資案。

新安東京海上產險表示，為穩健經營、維護客戶權益，在日本東京海上及裕隆集團兩大股東支持力挺下啟動二度增資計畫，在9月30日時董事會原決議要辦理現金增資75億元，然而若辦理75億元現金增資案，即會超過該公司章程200億元資本額上限，必須再召開股東會通過，惟因時效作業不及，迫於時間緊急，同時符合公司資本額限制及強化財務結構雙重標準，因此，在18日加開臨時董事會決議通過，將增資金額由75億元調整為52.99億元，是繼8月初增資147億元後，自1999年成立以來再度推進第二次增資，增資金額為52.99億元，兩次現金增資總計199.99億元，第二次認股比例依前次增資後的股權進行，後續將報請主管機關核准後辦理。

新安東京海上產險表示，截至10月底已受理防疫險理賠約65.7萬件，賠款金額約321.36億元，現階段仍持續密切觀察疫情發展，並採取適當措施以確保流動性安全無虞，所有業務營運穩定及客戶服務正常，不受任何影響。

因應防疫雙險理賠及確保流動性無虞，除了新安東京海上產險用「急件」趕辦現金增資外，前六大防疫險業者紛紛辦理現增案，根據各公司對外公告，截至11月18日止，以和泰產險260億元規模最高、國泰產險200億元次之、新安東京海上產險199.99億元排第三，至於富邦產險、中信產及兆豐產增資規模依序為150億元、90億元及20億元，另中信產險於18日法說會中也表示，會在11月底前進行第三度增資。

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