防黑天鵝突襲 壽險業賣股債變現

升息加上新台幣9月及10月大幅貶值，壽險業進行「搶現金」大作戰，由於保險給付已連續三個月超過總保費收入，10月及11月業績又急凍，先前外匯避險部位需補保證金，為避免後續仍有大量現金需求，壽險公司逐步賣股票、債券，或進行債券附買回交易（RS），希望大量預存現金，避免流動性風險。

壽險業今年有兩處急需大量現金，一是因應今年下半年逐漸增加的保險給付，7月到9月連續三個月，每月給付金額都逾1,800億元，且都超過當月總保費收入，三個月合計給付近5,561億元，但同時間總保費收入三個月合計5,229億元，差額332億元，10月新契約保費急凍，僅467億元，總保費亦只有1,583億元，11月保單更是賣不動，10月及11月保險給付恐亦超過3,000億元，因此壽險公司要預存現金，因應保單給付。

二是9月及10月新台幣大貶，兌美元從30.44元直接貶破32.21元，壽險公司雖有大量匯兌利益，但外匯避險工具如換匯（CS）及無本金遠期外匯（NDF）評價亦會出現大幅損失，需要增補保證金，且只收現金，一補就是數百億元，所以也要調度現金。

據保險局統計，壽險業國內現金部位到9月底降到3,050億元，至少是近三年來的新低，壽險業到9月底帳上現金及約當現金部位降到9,033億元，比去年底減少6,417億元，亦是近四年來首度跌破兆元，一種可能是壽險業趁升息已加速去化現金，轉往高利投資，一種可能是真的缺現金。

壽險業者坦言，因應未來諸多不確定性，如美國聯準會可能繼續升息，新台幣若再回貶，可能又要補保證金，保險給付若多於保費收入，亦需要調度資金，所以有公司從年初到現在，就逐步在處分股票及債券，即便實現資本虧損，都要現預留現金在帳上。未來幾個月會是「有現金者為王」。