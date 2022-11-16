國壽獲台灣企業永續雙大獎

台灣永續能源研究基金會16日舉辦第15屆「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，國泰集團包括國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信以及國泰建設，總計橫掃16座大獎，永續金融與科技創新表現深獲評審青睞，創下本年度金融業獲獎數之冠。

國泰人壽今年再度獲頒「永續報告獎─白金級」，並以「CVX泰好保」（Cathay Vision Experience）遠距投保服務平台奪得「永續單項績效─創新成長領袖獎」，由國壽總經理劉上旗代表出席領獎。國泰人壽落實永續保險原則（PSI, Principles for Sustainable Insurance），將ESG議題納入各項營運流程，承諾在2030年全台所有服務據點100％使用綠電、2050年淨零碳排，持續透過永續實踐創造正面影響力。

2021年推出的「CVX泰好保」是保險業界唯一集投保（含補全）、保全、保費、理賠、生調五大服務於一身的一站式遠距保險服務平台，提供全方位保險Total Solution，累計投保超8萬件，遠距市占第一。

國泰人壽以兼顧智能及安全的方式提供保戶「零接觸、零落地、零紙本」服務，透過遠距平台打破時間與空間的限制，真正實現「一個App搞定遠距保險服務」大大優化使用者體驗，讓保戶能即時獲得保障，也大幅減少紙張使用及業務員交通往返的排碳量，藉由數位科技創新結合減碳成效，實現保險服務的減碳承諾，備受國內外多項大獎肯定。

國泰人壽藉由「數位創新」及「企業永續」兩大DNA，結合保險業核心職能及數位科技推動永續發展。未來將持續以客戶角度出發，設計多元服務及場景，朝「永續保險的領航者，用心守護家的幸福」的永續願景邁進，也將透過永續三大主軸「氣候、健康、培力」串聯利害關係人，成為大眾堅實的後盾，共創永續未來。