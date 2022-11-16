史上最慘 壽險金融資產帳面虧損逾5兆

史上最慘。據壽險公司公布9月底財報顯示，因為股債雙跌，壽險帳上26兆元的金融資產，到9月底未實現評價損失逾5兆億元，占金融資產的19％多，比6月底再增加未實現損失1.6兆元，9月底有二家壽險公司淨值為負，另外五家淨值比不到3％。

造成史上最慘情況，主要是今年美國聯準會鷹式升息，到9月底已升息12碼（1碼是0.25百分點），債券殖利率預先反應，美國公債及投資等級公司債殖利率反彈180到270個基本點（1基本點是0.01百分點），壽險公司手中的老債評價大跌，加上俄烏戰事未結束、中美關係緊張、全球通膨疑慮等，亦讓股市回檔，壽險公司手中的股債從獲利直接變為損失。

前九月壽險公司累計稅後獲利2,444億元，雖然比去年同期少賺945億元、減幅27.9％，但依舊是歷年同期的獲利次高，只不過去年獲利創新高，是壽險實現大量股債資本利得，今年則是靠新台幣兌美元從去年底的27.69元，快速貶至9月底的31.74元，壽險公司有大量的匯兌利益。

10月新台幣貶破32元時，壽險公司繼續大賺，但11月新台幣又快速升值，16日收在31.115元，壽險業者說月底前若沒有回貶，11月「獲利將大量回吐」。

壽險業者表示，今年股、債、匯市大起大落，因此前九月若加上資產價值波動，壽險業整體綜合損益是負1兆8,653億元，亦是史上最慘，代表壽險公司淨值下的金融資產價值減少逾2兆元，9月底淨值下股債等未實現評價損失1.6兆元，其中股票、基金等覆蓋法的未實現損失近6,400億元，其餘都是債券跌價損失。

國泰、南山、新光、中國、台灣及保誠等六家壽險公司，10月1日已進行金融資產重分類，將債券分入攤銷後成本（AC），六家公司合計淨值應回升逾7,000億元，壽險AC部位大增，9月底是16.6兆元，未實現評價損失近3.4兆元，10月重分類後，AC部位應增加2兆至3兆元，但未實現損失亦可能拉高到4兆元；但這些債券若不實現損失，就是持有到期，拿回本息。