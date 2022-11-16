黃天牧夫妻愛用儲蓄險理財 8張保單大公開

監察院公布的最新公職人員財產申報，2020年5月上任的金管會主委黃天牧夫妻倆，也愛用儲蓄險理財，兩人名下目前有8張儲蓄險保單，其中有2張是早期販售的美元變利保單，還有4張郵局的6年期增額還本險，另外2張則是早年國華人壽（已併入全球人壽）的保本終身保險。

黃天牧掌管國內上兆產值的金融產業，過去也長期擔任保險局長，上任後雷厲風行的整頓金融業，並大刀闊斧的創新改革，半年時間就讓金融業耳目一新。長期在金融監管領域擔任要職的他，平時忙於公務，運用的理財工具簡單卻多元。

根據最新公職人員財產申報，黃天牧與太太劉璽共有約1,597萬元存款，以台幣與美元為主，另外還有歐元、英磅及人民幣等幣別；不動產部分則有五筆土地以及一筆建物，都是89年時透過買賣取得，持有時間超過5年，所有權都是登記在太太劉璽名下。

另外，黃天牧夫妻倆也持有價值563萬7,131元的有價證券，大部分是共同基金，且都偏好海外市場的標的。最近黃金價格飆漲，黃天牧也持有300克黃金，登記價值為51萬4,500元。

最特別的是，黃天牧夫妻是儲蓄險理財大戶，他本人持有6張儲蓄型壽險以及1張年金險，商品類別偏好利率變動型美元保單。其中，有2張來自中國人壽，一張在107年已停售，當時因為內部報酬率很高，相當受到市場歡迎；第2張也是利率變動型終身壽險，是中壽先前美元保單停售後推出的主力商品。

此外，黃天牧還有1張早年國華人壽的保本終身保險（現為全球人壽）、以及3張郵局的6年期常春增額還本保險；年金險則是中國人壽的利率變動型美元年金險，也是2013年即開賣的年金商品，顯然黃天牧對於隨著市場波動的利變型商品也有偏好。

相對的，劉璽名下有2張保單，1張是國華人壽的保本終身保險，另1張為郵局6年期的常春增額還本保險。

（文章來源：好險網）

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