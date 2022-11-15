防疫險理賠金額 衝上1,245億

本月7日起確診者同住家人已免隔離，但據保險局15日公布，到14日為止，產險防疫險今年累計理賠金額已達1,245億元，單周增加55.38億元，僅比前一周理賠少3億元；疫苗險累計理賠達337.21億元，單周理賠13.6億元，亦僅比前一周少賠4千萬元左右。

即廣義防疫保單到本月14日為止，合計已理賠1,582.43億元，單周增加68.98億元，雖是近四周的單周理賠新低，但仍未見明顯放緩，保險局副局長張玉煇表示，防疫保單申請理賠會有延後情況，保險局不預估免賠隔離後的影響，就由數字來呈現。

距離今年結束約還有近七周的時間，即便扣掉約3成的隔離理賠，全年防疫險理賠金額仍是可能會破1,500億元，若加上疫苗險，廣義防疫保單總理賠金額可能在1,900億～2,000億元，是產險史上最賠錢保單。

保險局表示，目前為止有六家產險公司因防疫保單增資，已完成注資707億元，同時間還有國泰產險規劃第二度增資100億元、新安東京海上產第二度增資75億元。

另外還有中信產評估第三度增資30億～40億元、和泰產還有60億元增資額度，兆豐產亦可能二度增資，今年亦是產險業增資金額最多的一年，若全部來得及年底增資，恐上看千億元。

產險業今年共承保近487.76萬張，到14日為止，已理賠311.4萬張，從7月至今，已連續19周，每周以增加10萬～19萬件的速度增加，近一周是增加12.2萬件理賠，並未見放緩跡象，理賠件數已占今年承保件數的63.8％，但有些理賠件應是去年下半年投保者，累計理賠金額1,245.22億元，則已是今年已收保費45.41億元的27.4倍。