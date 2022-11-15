三因素攪局 銀行10月保單業績冷清

升息、市場波動大、投資型保單65歲新制上路，三因素衝擊讓銀行通路10月僅賣出51億元的投資型保單，加上利變保單也因宣告利率不高「難賣」，銀行10月賣保單業績僅近183億元，創2007年2月之後、即188個月的新低量，僅占壽險10月新契約保費467億的39％，亦是2008年金融海嘯之後的新低占比。

今年前10月銀行賣保單業績3,451億元，比去年同期少1,616億元，衰退近32％，也是14年同期的新低。

因為宣告利率過低，且12月責任準備金利率將拉升，保戶投保觀望，利變壽險10月新契約保費僅181億元，是108個月新低；投資型保單亦因為10月1日65歲高齡條款上路，即要確認風險、錄音錄影，加上資本市場前景不明，10月僅賣199億元，是30個月新低。

兩大主力保單買氣都低迷，壽險業10月新契約保費467億元，同比衰退44％，161個月新低；累計前10月新契約保費6,724億元，比去年同期衰退24％，11月預期業績只可能更差，暫時不可能好轉，12月就算一個月作兩個月的業績，撐死也1,500億元，今年全年業績恐在8,000~8,700億元之間，極可能是14年來新低。

新契約及續期保費都衰退，壽險總保費收入前10月僅1兆9,293億元，同比衰退逾20％，去年前10月總保費已破2.4兆元，今年前十月等於保費收入少4,852億元，減少金額史上最大。

主要是商品目前不好賣，銀行通路又率先縮手，從2008年金融海嘯之後，銀行占壽險業績都在44％到70％間浮動，大部分是逾五成的占率，今年10月銀行占率跌破40％，壽險業者表示，主要是銀行擔心市場波動大，現在賣投資型保單，未來客訴風險較高，加上保險局的高齡新制10月上路，銀行更是戒慎恐懼。

另外就是升息讓壽險保單賣相轉差，銀行通路更是敏感，會將客戶資金先轉往高利商品，利變保單目前在銀行通路並不好賣。

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