捷運店保險之家無照賣保險 金管會擬開罰

捷運裡無照賣保險的店舖「保險之家」已違法，金管會擬開罰！金管會保險局副局長張玉煇15日明確指出，初步了解，「保險之家」本身無照，而是把業務員登錄在保經公司下，已違反保險法規定，會依相關法令來依行政程序查辦，據法規可開罰90萬至900萬元以下罰鍰。目前保險之家官網已關閉。

立委日前在財委會中踢爆，捷運站內居然出現一家賣保險的店舖「保險之家」，其背後為顧問公司，登記為僑外資，負責人是日本人，但並無保經代公司執照卻提供保險諮詢業務、賣保單，遊走在灰色地帶。

立委指出，該顧問公司的母公司位於日本福岡，本身以財務與保險為主，在台成立「壹壹零顧問有限公司」，業務包括國貿、飲料店業、餐管業、食品顧問業、投資顧問業、其他顧問服務業等，只有「其他顧問服務業」項目與保險相關。

張玉煇表示，保險局已找該公司來了解，該公司未領有保經代執業證照而是把業務員登錄在環球世達保經公司下，進行實際的經營、銷售保單，房租也是保險之家付的、有收取保單銷售報酬，已違反保險法第167條之一的第三項，最重可罰90萬至900萬元以下罰鍰。

據保險法第167條之一的第三項規定，未領有執業證照而經營或執行保險代理人、經紀人、公證人業務者，處新臺幣九十萬元以上九百萬元以下罰鍰。

張玉煇指出，目前保險之家官網已關閉，公司也表示會與保經公司終止合作關係。至於是否會開罰會依相關法令來依行政程序來查辦、處理。

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