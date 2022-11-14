大數據揭密 24％保戶無健康險

覺得健保就足夠或著自己存健康基金，富邦人壽14日揭露其大數據統計，其有356萬多位有效被保險人，其中有105萬人進行保障缺口分析，有76％投保健康險，等於有24％、即25萬人完全沒有投保，同時有住院日額者達70％，平均日額保障3,000元，另外有投保實支實付醫療險者僅58％，平均保額9.7萬元。

富邦人壽表示，隨著醫療費用不斷高漲，很多都是健保自費項目，住院日額可彌補住院時的病房差價或無法工作的經濟損失，3千元算是適當的額度，實支實付即憑單據理賠，每人最多可投保三張，用來給付健保自費且有收據的項目，建議至少投保15萬元。

據壽險公會統計，去年國人共投保8,000多萬張健康險，等於一人平均有二張以上健康險，但有人是買住院日額，有人買防癌險，有些則是買實支實付，亦有是買重大傷病、失能險、長照險、手術險等，可能有一人買好幾張，從住院日額、實支實付、手術、癌險、重大傷病到長照都買，但也有人一張都沒有。

據富壽的健檢百保箱大數據分析即可看出，其356.35萬有效被保險人中，有運用其百保箱分析的105萬人中，有24％是完全沒有健康險，住院日額投保比率較高，有70％，但也有30％沒有投保，實支實付投保占58％，但亦有42％沒有投保，且實支實付平均保額不到10萬元，富邦人壽表示，目前有些是門診、特定處置等治療項目，可以用實支實付來移轉相關風險。

富邦人壽也建議保戶可用來步驟檢視自己保障是否充足，一是善用壽險公會的保單存摺，查詢投保情況及保；二是利用壽險公司相關系統檢視保障缺口，如富壽的健檢百保箱即可有保障視圖、大數據保障數值等，可讓保戶清楚看見自己的保障還缺多少；三是聆聽專業保險業務人員分析及建議。

2022年即將進入尾聲，富壽建議民眾可趁年底檢視自己的健康保障，此外人身保障五面項，除健康外，還有壽險、意外、長照及養老，都可即早檢視、趁早規畫。