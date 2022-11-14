五壽險、一銀行皮繃緊 金管會擬開罰

金融業2022年前十月罰鍰創近四年新低，被立委質疑，金管會為何還有很多案子沒處理，包括五家壽險業資產重分類的重訊揭露延遲問題、國泰世華銀ATM出包案及金檢防疫保單的後續狀況。

金管會主委黃天牧14日於財委會中指出，今年底前會處理國泰世華銀ATM出包案；而壽險業資產重分類的重訊公告延遲目前壽險業者正陳述意見中，至於金檢防疫保單亦正在處理中。

為搶救淨值，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽都在10月宣布進行金融資產重分類，但立委高嘉瑜認為，這些壽險業者在9月29日就知道經營模式改變、要適應資產重分類，但都在10月才公告，金管會為何沒處理。

高嘉瑜也質疑，國泰世華銀在雙十國慶時發生系統大當機，造成ATM、網銀和信用卡收單服務暫停，造成好市多、全聯收單結帳大排長龍，金管會為何也沒有開罰。

黃天牧指出，國泰世華銀當機案年底前會處理，而壽險重訊公告案，目前正請壽險業者陳述意見。依過去慣例，金管會若請業者進入陳述意見階段，代表很大機會業者會吃罰單。 高嘉瑜還表示，疫情期間民眾少開車、車險損失率降低，但業者卻因防疫險拖累想要把成本轉嫁到火險、車險、大漲火險車險價格，是否也要開罰。

黃天牧表示，各類險種保費計算都是獨立的，防疫險損失不可以轉嫁到其他險種，會找產險公會了解實際情況，金管會不允許防疫險成本轉嫁到其他險種。