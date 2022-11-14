店鋪型「保險之家」引質疑 黃天牧：法律灰色地帶

立委質疑保險之家由沒有保經代執照的顧問公司與保經代業者協力經營，處於法律灰色地帶，金管會主委黃天牧今天表示，若沒有保經代資格，不能執行保經代業務，金管會將在最短時間去了解雙方合作模式。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢。民進黨立委沈發惠質詢時表示，他前幾日經過台北捷運中山地下街看到「保險之家」，進一步去查，發現保險之家是由台灣壹壹零顧問公司與GlobalStar（環球世達保險經紀人）協力經營的店舖型保險。

沈發惠進一步指出，顧問公司實際上並非保經代業者，和台灣合法保經代業者合作經營保險之家，在法令上是否有問題。

黃天牧答詢時表示，GlobalStar有保經代資格，但壹壹零顧問公司看起來沒有，沒有的話就不能執行保經代相關業務，「有點處在法律灰色地帶，會請保險局去了解」。

沈發惠質疑，根據官網上的公司介紹，事業內容是「人壽保險及財產保險等相關業務」，且招募的人才是保險諮詢專員，並沒有要求保經代資格等，是否有逾越法規疑慮存在。

沈發惠並指出，若一開先例，是否會有人有樣學樣，檳榔攤或便利商店都可以和保經代業者合作協力賣保險。

黃天牧強調，當然是不可以，金管會將在最短時間去了解，「保險局待會就會通知同仁去了解」。

黃天牧會中休息時間接受媒體聯訪表示，會盡快了解保險之家經營模式，顧問公司和保經代業者在業務和人力方面如何合作。

金管會保險局副局長林志憲表示，會去了解顧問公司和保經代業者合作分工的名義，若是招攬業務，應該要以保經代公司名義進行招攬，一切以適法性為處理準則。