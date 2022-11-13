沒錢更要買保險！網勸：2種保單真的該有

保險是人們轉嫁風險的重要工具，尤其對於經濟能力有限的民眾來說，發生一次意外或疾病就可能讓人愁醫療費用哪裡來，因此更需要透過保單理賠去減輕負擔。一位家長在臉書社團《存錢公社》詢問網友「保險規劃的必要性」，原PO表示，自己從前沒有買過保險，但現在家中多了一個寶寶，因此想要做好保險規劃，但又不想買到沒有功能的保單，「很多人建議要保醫療，那醫療內的項目哪個是比較必須要的呢？」並且疑惑一個月保費應該落在多少比較合理。

保險最重要的功能是轉嫁風險，尤其是當一個人收入有限時，保險才能夠替人們承擔意外或疾病發生時所帶來的開支負擔，尤其是在健保給付越來越有限、癌症越來越普及的今天， 如果風險承受能力不夠大，就更需要有保險 ，有網友直接表示「怕的不是你沒保險，而是你生病時，我沒錢。」

另一名網友在下方分享親身經歷，一位親戚認為自己一直都很健康也沒在住院開刀，因此不接受建議投保醫療險，沒想到過幾年之後罹癌，龐大的醫藥費花光了積蓄甚至要賣房，才回頭問道「現在我可以保保險嗎？」，讓這名網友不禁感嘆「保費是我們看得到的數字、但醫藥費不是。」

對於保單的規劃，不少網友勸一定要有 最基本的醫療實支實付、意外險 ；失能險與重大傷病險也可以作為首要列入考量的保單，當收入能力逐漸成長之後，也可以再補足癌症險、壽險等。

保費負擔部分，最好是落在薪水的10%～15% 之間，「用合理的預算去承擔你無法負擔的風險，其他都是多餘的。」、「自己要視自己經濟狀況，不要為了保險而讓自己金錢吃緊。」

也有網友提醒原PO要 先保大人、再保小孩，「考量什麼樣的問題是妳無法負擔的，家中的經濟支柱優先買足。」 「如果經濟來源者出事而沒有投保，那家庭會陷入困境，且大人相較幼兒更容易在外交通風險。」

另外也有網友提到，如果是駕駛或機車騎士的話，除了強制險、第三人責任險之外，應該要再規劃超額責任險，「不然，隨便a到一台車，都可能被求償到傾家蕩產」、「這是保自己的人生，隨便碰到牛馬蛙都能讓人生變黑白」。