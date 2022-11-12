儘管產險業陸續推出海外旅綜險，但疫情陰影未散，保障內容也大限縮，民眾在投保海外旅綜險時務必要將保單條款及不保事項看仔細。

以往在海外旅綜險市占率高的富邦產險、國泰產險至今還未推出新版海外旅行綜合險，新安東京海上產險的新版旅綜險也還未上架。

另臺產雖然有推出海外旅平險及旅行不便險，保障內容相當多樣，有緊急處理費用、海外班機劫持慰撫金、班機改降慰問保障以及旅行不便保障如行李箱損壞、旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等等。

但臺產在官網上也提到「因應疫情國外旅平險方案內容暫不提供旅遊不便險、班機改降慰問、行李箱損壞、緊急處理費用及海外班機劫持慰問，造成不便，敬請見諒！」因此，民眾在出國旅遊投保海外旅綜險時，可以仔細保障內容或者詢問保險業務人員。

華南產險現行也先針對該公司業務員推出海外旅綜險、海外旅行平安險，承保的項目有旅行平安保險、海外突發疾病醫療健康保險（不含法定傳染病）、個人海外旅行不便保險（不含法定傳染病）。在海外不便險中包括：個人責任險、食物中毒慰問險、旅程取消、旅程變更、班機延誤、行李延誤、行李損失、旅行文件損失、劫機事故險及家屬看護費用險。

至於「家屬看護費用保險」是指，華南產險表示，其承保範圍為被保險人於旅遊期間內遭受非因本契約約定不保事項而引起之意外事故，所致之死亡或重大傷害，必須安排被保險人之家屬前往照顧傷者或處理死者善後所發生之合理且實際費用，包括食宿、交通、簽證、傷者運送、遺體或骨灰運送等費用。

華南產說，所謂前項「重大傷害」，意謂被保險人因遭遇意外事故致其身體蒙受傷害，其傷情無法在短期間內穩定且經當地合格之醫院或診所以書面證明必須留置治療七日以上者。

第一保則還沒有推出海外旅綜險，第一保表示，該商品是備查，現今還在整理資料中，整理完成後才會送保險局備查。

產險新推出的新版海外旅綜險除對班機延誤、行李延誤啟動補償時間一致、大部分產險也不承保新冠、猴痘等流行傳染病，另投保年齡以及投保張數都有作限制，如華南產的海外突發疾病不承保65歲以上、傷害醫療險不承保70歲以上的銀髮族；兆豐產險則規定，同一保險期間，累計各保險公司網路投保旅行險以一張為限，超過之部分者退還保費，保單不生效力。