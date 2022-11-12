國境解封 新海外旅綜險上架

國境已解封，產險業的海外旅綜險持續上架中，產險業中已推出旅行平安險或旅綜險（旅行平安險+旅行不便險）者，有安達產、南山產、臺產、華南產及新光產、兆豐產都推出海外旅綜險，不過，除了安達產險之外，產險業者都將傳染病列為除外責任。

疫情後全球大解封，旅遊需求大增，產險業者表示，即使各國解封，仍有些國家尚有防疫規範，或和疫情前一樣如前往申根地區一定要保足額醫療保障，除此之外，日本對於入境的民眾也有要求，民眾出國前，務必先了解各國防疫規範，建議先投保足額「海外旅行綜合險（旅平險+旅遊不便險）」才能更放心，別因航空延後、行李遺失或突發意外等打亂行程或影響出遊心情。

各產險業者目前推出的海外旅綜險和疫情之前有些不一樣，如每一張旅行不便險中，航空延後4小時以上才理賠及行李延誤要達6小時以上才給延誤保險金，找不到飛機延誤4小時以內就理賠的旅行不便險。原因是疫情期間產險公會奉主管機關指示制訂公版旅行不便險，將產險公司海外旅綜險主要競爭項目─飛機延誤及行李延誤時間作明確規範。日後民眾投保海外旅行不便險時可以不必再比各產險公司的這兩項理賠保險金，而將心思去了解出國旅遊時真正需要的保障。

即使飛機延誤及行李延誤時間啟動理賠時間不會少於4小時、6小時，但各產險公司推出的旅 綜險項目不盡相同且多樣化。

截至11月中旬為止，南山、新光、臺產、兆豐、安達、華南產等多家產險公司都已推出新版海外旅遊綜合險，提供海外旅遊期間守護，其保障必有的部分是：一、旅行平安保險─除了有因意外傷害事故，導致失能或死亡提供保障、傷害醫療及突發疾病等保障。二、海外旅行不便保險─旅程取消、班機延誤（延誤4小時）、旅程更改、行李延誤（延誤6小時）、行李損失、旅行文件損失等都給補償。

另部分產險還有重大燒燙傷保險金，如兆豐產、新光產；兆豐產險還有「海外個人綜合保險」─包括第三人責任保險、劫機事故、食品中毒以及金錢竊盜損失以及旅遊法律責任保障，讓保戶在旅程中不慎撞壞他人物品或造成他人受傷，依法負賠償時給補償以及海外急難救助費用保障及SOS海外急難救助24小時諮詢。

另產險業者透過業務員和網路投保的海外旅行綜合險專案也不一，因此，準備出國旅遊的民眾可以依個人需求作選擇。