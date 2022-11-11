三商壽完成52億最大現增案 淨值比再拉高

搶救淨值大作戰，三商美邦人壽雙十一完成2022年二度現增、也是三商壽史上最大現增案。三商壽11日公告辦理現金增資案，發行新股10億股，每股發行價格新台幣5.2元，募集總金額新台幣52億元，已於11月11日募集完成，若以當日股價5.53元來看，折價6％。三商壽財務長曾裕芳指出，此次增資後，以2022年6月資訊計算，RBC可拉高20個百分點、淨值比增加0.39％。

三商壽因半年報資本適足率(RBC)不到法定200％、淨值比不到3％，依規定必須辦理增資，三商壽今年3月時已經辦理4.3億股的現增、募得35.26億元。但因淨值比仍不到3％，三商壽再度現增，此次現增10億股是三商壽史上最大現增案，10億股占股本約三分之一，目前三商壽的股本為309.95億元。

曾裕芳指出，11月11日募集完成的是2022年第一次現增，3月募集完成的是2021年第二次現增，今年二次共增資87.26億元。此次現增完成後，依照現增公說書，反映實際訂價金額，以2022年6月計，RBC約可增加20個百分點；淨值比約可增加0.39％，若以2022年6月資訊計算，本次現增約可增加0.39個百分點，至於增資後年底RBC、淨值比之確定數值，公司持續評估，待確定後再行公告。

為搶救淨值，三商集團創辦人暨三商美邦人壽董事長翁肇喜親自坐陣、兵分三路，「進行現金增資、活化資產、規畫進一步引進策略投資人」，並拉高財務基礎為長遠的投資操作預留風險胃納與獲利空間，除了二次增資外，2022年7月也出售內湖精英大樓，處分利益約12.6億元，此交易案目前已順利完成交割也已認列。

翁肇喜日前也透露，會透過私募引進策略投資人，目前委由安永進行中，對象有「內資」亦有「外資」；至於與金控合併則非優先考慮做法，但會與財顧討論。

三商壽2022年前三季財報自結數，累積稅後虧損56.6億元，每股盈餘-1.90元；第三季單季稅後淨利為10.6億元，單季淨值增加約9億元，淨值比仍維持在2％以上，總資產達1.48兆元，較2021年底成長5.8％。

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