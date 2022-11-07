要當單身貴族 壽險籲備四保障

隨著觀念改變，現代人單身比率大幅增加，無論是不婚或失婚，壽險業者建議單身貴族要備好四大保障，即醫療、重疾或癌險、意外失能或長照、退休金等四大人生備援規劃充足，才能真正像貴族般，自在又優雅的安度人生。

全球人壽引用內政部統計，去年國內結婚對數創新低，僅11.46萬對，十年內減少近3萬對，不婚似乎成為一種趨勢；富邦人壽亦表示，去年35到49歲女性中，有37％是單身，即未婚、離婚或喪偶，這些不結婚或單身族群，不用負擔自己家庭或子女教育金，經濟獨立的同時，亦建議要趁早移轉生命四大風險。

富邦人壽建議單身者第一要規劃好健康險，無論是住院、手術、實支實付醫療險，將生病住院或手術的成本先用保單鎖定，並可彌補生命無法工作的經濟損失；全球人壽同樣建議要有終身醫療及實支實付醫療，單身者可將養小孩的費用轉用在自己身上，先顧好自己的醫療品質。

其次就是重疾或防癌險，癌症長年居國人十大死因之首，隨著醫療科技進步，新式療法、基金檢測、標靶藥物等，都是自費且費用不低，加上治療時無法工作，建議規劃一次性給付的癌險或重大傷病險，全球人壽亦表示，一次性給付保單可再搭配多次給付的癌險，若癌症復發、移轉時，仍有保單可理賠。

富邦人壽建議第三大保障是意外險，即單身者較多時間從事戶外活動或休閒，可能不慎跌倒、發生意外，就需要意外醫療、失能等保障；全球人壽則是建議要規劃長照險，即不婚者多半無子女，老年若出現失能、失智情況，又無子女可照護時，可提早規劃失能險，移轉相關照護成本。

第四就是趁年輕提早累積退休金，在退休後仍能優雅享受人生，富邦人壽建議可考慮投資型保單或利變型保單，且可善用年金給付，創造退休後穩定的現金流；全球人壽則是建議利變增額或利變還本壽險，透過時間複利累積資產，還本型可定期領取生存金直到身故。