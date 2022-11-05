晚鳥族別擔心 80歲也買得到

市面上很多防癌險的最高承保年紀只有75歲，因此使得很多「晚鳥族」因此錯失防癌險的機會，而很多人承保防癌險繳了保費20年，但等到真正發生癌症時，卻已錯過了自己防癌險保單所能保障的最高年紀上限，對此業者指出，現在80歲還承保防癌險的機會真的不多，國泰人壽在2022年6月專門主打「熟齡族」所推出的防癌保單，可說是少數把承保年紀上限放寬到80歲的保單。

防癌險愈早保愈便宜，但很多人50歲以後才想要承保防癌險，此時已面臨保費全面拉高的問題，至於70歲以上才想投保的，則是面臨沒有保單可買的問題；國泰人壽對此即分析，50歲至75歲之間的保戶，想買防癌險的話通常面臨二種問題，一是終身險保費過高，另一則是找不到保障單純且保費較低的定期險。

而國泰人壽在2022年6月所推出專門主打熟齡族的保險，則是專門主打55歲到80歲的客層，也為目前業界承保年齡最高的一次給付型防癌險。對此國泰人壽指出，該保單從疾病預防期、罹癌保障期及癌後照護期三大階段都有相關給付保障內容，尤其是許多高額自費的新藥材或醫療器械等持續推出，可改善病患醫療品質，但這些醫療資源花費都很高，例如最常見的就是「標靶藥物」，一次療程花費可能高達百萬元，對此，國泰人壽近年對相關的防癌險保單，已積極導入「實物給付」與「外溢機制」，其中，這張熟齡族的防癌保單，對於確定罹癌的保戶，若是重度患者，開放可以在重度罹癌理賠金，以及申領罹癌基金檢測服務的實物給付二擇一，並且可以用保險金用專案價先支付檢測費用再領回餘額，把握黃金治療期。

富邦人壽對於熟齡族所量身設計的防癌保險，則開放投保年紀從40歲至70歲專門設計了十年定期險，這張保單所瞄準的重點在於昂貴的醫藥補給，同時也具備高端癌篩外溢保單的特質，此外還包括了質子治療療程、標靶治療、免疫療法、癌症住院及骨髓幹細胞移植等費用補貼，理賠給付的項目都是以昂貴出名的醫療支出，但必須注意的是，保障期間只有十年，舉例來說，若40歲承保，則保障期間只到50歲。