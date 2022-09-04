小資族善用保險 圓夢兼具退休規劃

國內女性平均壽命遠高於男性，且從勞動部最新公布資料發現，台灣女性需比男性多工作58天，才能達到相同的年總薪資，顯示出女性不僅面臨更大的長壽風險，退休金規劃與準備，也必須更及早因應，中國人壽呼籲，女性可以讓「時間」和「紀律」成為自己的朋友，善用保險搭配網路投保管道，穩健替自己規劃退休生活的需求。

「懂得規劃的女人，更有底氣」，現代女性經濟獨立的比例日益提高，只要從小錢開始規劃，就能努力活成自己想要的樣子，更可以穩健幫自己未來退休累積保障的生活需求，增加理財信心。

為提供更符合小資女性、職場女性需求的保險商品，中壽推出「中國人壽 e 桶金利率變動型年金保險(甲型)」，採網路投保方式，不受時空限制，核保通過保障便即時生效。此商品月繳費最低新台幣(下同)1,000 元，提供六年、十年、二十年的繳費期別，以及年金一次給付或分期給付，民眾可根據人生不同規劃，逐步打造屬於自己的年金準備月曆，像是有短期的圓夢計畫，可以考慮繳費年期六年的年金保險，而想盡早為未來退休做準備，則可選擇繳費年期為十年或二十年的年金保險。

以23歲的小資女小桐為例，她的夢想是30歲前到北極看極光，因此每月從手邊撥出3,000元投保「中國人壽 e桶金利率變動型年金保險(甲型)」，在附加費用率0.8%，並假設往後年度以宣告利率1.95%前提下，在第六保單年度屆滿後，可領得年金一次給付約為227,374元，讓她能有持續勇敢追夢的動力。

中壽觀察，定期小額轉帳的繳費方式對女性較具吸引力，且若理財觀念相對保守，選擇固定期別小額保費的轉帳方式繳付，通常較能達到預期效果，因此呼籲年輕人初入社會後，即可逐步規劃自身保險保障，實現心中各種夢想。