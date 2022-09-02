新台幣走貶 美元保單買氣創55個月新低

新台幣兌美元持續貶值，壽險業7月美元保單業績出爐，單月僅8.2億美元（約合新台幣245億元），至少是55個月新低，且美元投資型保單7月銷量僅新台幣49億元，亦至少是四多年來的單月新低點。

資本市場波動加劇，同時美股8月下跌逾4％，且新台幣兌美元在8月貶破30元大關，美元保單及投資型保單買氣都受影響，估計8月美元保單買氣亦可能維持低檔，若持續低迷，則全年美元保單銷量可能在新台幣4,000億元上下，恐創六年新低。

投資前景不明、新台幣貶值、宣告利率已三到四個月未調高、加上疫情未緩解，四大不利因素，若到年底前都不能改變，則全年壽險新契約保費可能無法達到1兆元，甚至要進行9,000億元保衛戰。

今年前七月壽險新契約保費5,104億元，比去年同期衰退14.6％，其中，美元保單仍是占54.7％的業績，已比去年同期的56％略減，且今年美元保單商品結構與去年亦不同，去年前七月美元投資型保單新契約保費約新台幣1,648億元，美元傳統型則有1,697億元，兩者幾乎各半，但今年前七月則是美元傳統壽險有1,900億元，占約68％，美元投資型則僅有889億元，與去年同期相比幾乎是「腰斬」。

美元保單預定利率比新台幣高，且美國聯準會今年以來已升息9碼（1碼等於0.25百分點），預估9月及年底前還有至少4~5碼的升息空間，本來賣相就比新台幣保單好，同時美元保單由保戶自負匯率風險，部分可不算入國外投資限額，因此近年來壽險公司都是大力推動美元保單。

從2017年開始到去年，每年美元保單新契約保費都至少有新台幣4,400億元，去年更是有5,969億元，創歷年新高。

但今年因為新台幣兌美元貶破30元，同時投資型保單買氣急凍，加上美元保單宣告利率也因金管會裁罰案，暫時也沒有大幅拉升的情況，前七月美元保單新契約保費僅2,790億元，去年同期已達3,345億元，衰退幅度逾16.6％。

不過已有壽險公司預估下半年業績會恢復成長，要再拚500～600多億元的保費，有公司下半年至少要再拚近300億元業績，應多會從美元利變保單著手，所以剩下五個月也許會有起色。

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