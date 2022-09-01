未保強制車險皮繃緊 違規將擴大舉發

未投保強制車險者皮繃緊，未來公路監理機關將抓得更嚴，且擴大舉發。金管會保險局副局長林志憲1日指出，「強制汽車責任保險法」在2022年6月15日已修正，過去抓未投保強制車險的方式是「攔檢稽查舉發」，但修法後將擴大舉發，若有酒駕、危險駕駛、超速等違規時，公路監理機關在開單時會順便查有無投保，未投保者會併同舉發。另外，修法後也明訂「無戶籍人士」（如外籍人士），以「居留地址所在地」的監理機關為處罰機關。

林志憲表示，今年6月15日修正公布的「強制汽車責任保險法」第50條第2項，除了將微型二輪電動車納管外，也將未投保強制車險的舉發方式從現行攔檢稽查舉發，擴大為「違反道路交通管理處罰條例」時併同舉發。為配合母法的修正，金管會已完成「強制汽車責任保險法施行細則」第9條、第11條修正草案，並將於近期內依法辦理預告，預告期間30日。

林志憲表示，此次共有二項增訂，一是增訂公路監理機關接獲汽車駕駛人違反道交條例案件後，應向金管會及交通部指定的單位（即保發中心及中華電信股份有限公司資訊技術分公司），查詢投保義務人的投保資料，即主動查詢有無投保強制車險。

二是增訂處罰對象為「無戶籍人士」（如：外籍人士）時，以「居留地址」所在地的公路監理機關為處罰機關。林志憲表示，強制車險處罰對象為「汽車所有人」時以其「車籍」所在地的監理機關為處罰機關，處罰對象為「汽車使用人或管理人（如：公司車）時，則以其「戶籍所在地」的公路監理機關為處罰機關，至於「無戶籍人士」的處罰機關此次也明訂。

對於未投保強制車險的罰則，依強保法第49條規定，汽車是罰3,000元至15,000元；機車是罰1,500元至3,000元、微型二輪電動車是罰750元至1,500元。而未投保汽車肇事，由公路監理機關處新臺幣9,000元以上32，000元以下罰鍰。

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