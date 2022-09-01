補升息 南山壽9月161張保單調高宣告利率

遵照金管會裁罰建議，南山人壽9月對新舊保單「補升息」，共有14張現售保單及147張停售保單9月宣告利率調高，新台幣升息5基本點（1點等於0.01百分點），調升後最高利率為1.85％；美元則升息5到10個基本點，調整後最高利率為3.35％。

其餘壽險公司9月宣告利率都保持不動，從6月開始，除了推出新保單外，大部分壽險公司已連續四個月不調整宣告利率。

金管會先前盯上13家壽險公司部分利變保單的宣告利率決定機制，並在8月中旬已開罰，除二張已停售者，8月共停售19張保單，並要求各公司注意三件事，一是落實宣告利率平穩機制，注意相關公式及參數的合理性，二是不得將同業競爭及未來升息預期，納入宣告利率決策，三是同一區隔資產的利變保單，宣告利率應是同方向，不能現售保單都升息，停售保單都不動。

南山人壽表示，9月是補升息，反應近期市場利率變化，同時停售保單及現售保單同步調整宣告，所以161張調高宣告利率的保單中，有91％以上是停售保單。

南山人壽這波調高宣告利率，新台幣利變保單中現售有二張、停售有75張，美元利變保單現售有12張調整，停售則調整72張。

9月如國泰、富邦、新光、中國、台灣、三商美邦、全球、遠雄、宏泰及元大人壽等，都表示宣告利率完全沒有調整。

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