減股就債 壽險國外投資衝21兆新高

股市波動風險大，壽險業「減股就債」。金管會30日公布最新統計，到7月底壽險業持有的台股總市值為1兆7,662億元，7月約減碼330多億元，國外股票亦降到新台幣5,373億元，單月亦約減少300多億元，同時間壽險國外投資增加3,733億元，不含外幣保單亦加碼2,328億元，是20個月的最大增幅，主要都是加碼美元債券。

壽險業持有國內外股票部位從2020年4月的高點，即總市值達新台幣2兆8,687億元，占可運用資金9.92％，今年以來因股市回檔、市價下跌及壽險公司實現獲利、降低投資風險，到7月底部位已降到2兆3,035億元，占比7.71％，占比明顯下降，代表壽險業亦減少股票配置，降低股市波動對獲利及淨值的影響。

同時因美國聯準會大幅升息，美債殖利率反彈較大，新錢投資投資等級公司債利率都有4.5％以上，因此壽險業也明顯將錢加碼投資海外美元債券，以賺取較高投報率，今年以來壽險國外投資已增加新台幣7,330億元，從去年底19.88兆元，7月底已達20.6兆元，第三季即有望突破21兆元，續創歷史新高，逼近可運用資金的69％。

不過，因為今年股債市不若去年多頭行情，可實現資本利得大量減少，據保險局公布，前七月壽險業淨投資收益為7,570億元，比去年同期少561億元，即含了匯兌利益、債券及已實現股債資本利得，今年是比去年同期收益減少近7％。

壽險業前七月稅前盈餘2,413億元，去年同期則是已獲利3,042億元，同比減幅達20.7％，主要就是已實現的資本利得減少，但獲利應仍是同期次高。

而壽險業7月底因股債價格上揚，淨值亦回升到1兆5,278億元，單月增加2,723億元，創20個月最大彈升幅度，但因為上半年淨值蒸發近1.47兆元，前七月淨值合計仍是少逾1.19兆元。