產險業上半年稅後虧損402.8億

據保發中心資料顯示，產險業今年上半年稅後虧損402.8億元，等於今年上半年就賠掉了前二年累積盈餘。產險業去年稅後純益200億元，2020年稅後純益是148億元，2019年則是137億元。

產險業上半年簽單保費為1,154.6億元，較去年同期增加9.95％。依照保發中心資料顯示，其中汽車險保費占總直接簽單保費比重48.87％最大，其次是火災保險16.57％、傷害險8.56％與責任險6.85％、其餘依序為其他財產保險5％、海上保險4.66％、工程險4.61％以及健康保險3.70％，占比最小的是信用保證險0.86％與航空險0.32％。

產險業上半年簽單保費較去年同期成長近1成，但是賠款率卻大增。依保發中心公布資料顯示，產險今年上半年直接總賠款為635.8億元，較去年同期的455億元，增加了181億元，約上升近4成，直接賠款率為55.06％，其中以健康險237.51％為最高，其次是其他財產保險85.13％、傷害保險66.41％、汽車險55.51％，前三項賠率高的保單都和防疫險有關。

這和過往汽車險賠款率都居冠的情況十分不同，去年同期汽車險賠款率約59.53％最高，當時健康險、其他財產險的賠率還不到20％。

防疫保單賠款大增，加上上半年投資收益不如去年同期，使得產險今年前六月稅後虧損402.8億元。