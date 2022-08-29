國壽上半年賣股債進帳 大減七成

債券殖利率因升息大幅反彈，老債身價暴跌，股市則因經濟前景不明，大幅回檔，國泰人壽上半年已實現股債資本利得為386.19億元，去年上半年國壽在股市賺到779億元、債市則實現455億元，今年上半年比去年同期減少近69％。



國泰金發言人鄧崇儀表示，主要是去年股債市表現佳，基期較高。今年可實現股債利得減少，即便如此，國壽上半年台股年化投報率仍有10％，國外股票亦有9.1％，且新台幣兌美元貶值，避險不只沒有付出成本，還有0.21％的避險利益，因此國壽避險後年化投報率仍有近4.5％。



且因低利率的新保單及投資型保單持續增加，國壽負債面的資金成本亦從去年底的3.77％，今年6月續降到3.74％，損益兩平報酬率3.09％即可，也就是上半年國壽的投資操作仍是有大量利差益，因此可以稅後獲利405億元。



國壽發言人林昭廷表示，目前是因為會計制度僅先接軌資產面的9號公報，將債券分類在以成本列帳的攤銷後成本（AC），及用市價評估的其他損益（FVOCI），股票則在OCI及公允價值進損益（FVTPL），但可用覆蓋法，負債面則用成本，類似AC，所以升息才會出現資產價值快速減少，但負債沒有反應，6月底國壽淨值比降到4.6％，但如果用IFRS17，淨值比會比這個數字高。



林昭廷表示，2026年接軌時，資產會重分類，假設AC的債券全部分到OCI，沒有覆蓋法，負債也用公允價值試算，則國壽淨值比最差是去年9月也有5.2％，最佳是去年底及今年3月的7.7％，且接軌後，降息也未必會使淨值下降，要看降息幅度及市場變化。



股債跌價及實現部分資本利得，國壽去年底淨值下未實現資本利得有1,021億元，到今年6月底則急速轉為未實現評價損失3,442億元，半年內少掉4,463億元。



不過，因為新台幣貶值，國壽外匯準備金餘額創新高，6月底有330億元以上，上半年國壽資本適足率達337％，且7月淨值回升821億元。