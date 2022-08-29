齊心守護 中壽連六年助花蓮縣微型保險

攜手台新、合庫、遠銀等銀行，讓保障成為社會安定力量。

守護民眾，中壽一直都在。中國人壽積極響應政府政策，落實公平待客，連續六年與花蓮縣政府推動微型保險，今年進一步擴大影響力，攜手台新國際商業銀行、合作金庫商業銀行、遠東國際商業銀行等銀行合作夥伴，集結金融業力量，提供近1.3萬名符合資格的花蓮縣弱勢家庭，享有基本的意外身故及意外失能保障，擴大善的循環，讓社會安全防護網更加堅固。

中壽總經理黃淑芬表示，微型保險是普惠金融重要一環，其核心精神是讓經濟弱勢家戶也能擁有基本的保險保障，為他們建構起一道保障防護網，能更無後顧之憂為生活打拼。黃淑芬總經理強調，企業社會責任是一項永續的承諾，中壽透過企業文化及精神來體現，今年更攜手多家金融合作夥伴，讓微型保險將有溫度的關懷及協助延伸到更多家庭。

微型保險具有投保便利、免體檢、免等待期，保障內容簡單易懂的特色，當急難發生時，微型保險能第一時間張開安全守護網，提供保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。

「以客戶為中心」是中壽的核心理念。中壽長期投入微型保險，以愛與關懷的企業精神，主動捐贈予多個縣市及社福團體，積極擴大微型保險的保護傘，包括與台南市、宜蘭縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣及高雄市等政府單位合作推廣，2022年上半年已為近10萬名弱勢民眾提供保障，從中低收入戶者至身心障礙者，守護範圍、受保障人數、保障金額都逐年成長擴大。這些年的努力下，中壽執行成效備受主管機關肯定，並連續六年獲金融監督管理委員會肯定，更於金管會辦理「公平待客原則評核」機制，連續四年榮獲壽險業績優榮譽，充分實踐企業社會責任，並期許成為最受推薦和信賴的壽險公司。