BA.5來襲！防疫保單恐賠1,200億元

情況不妙！BA.5病毒入境，中央流行疫情指揮中心昨（29）日示警，「BA.5的疫情已經開始」，疫情高峰預估為9月中下旬，單日恐破6萬例；保險業者表示，本土疫情好不容易緩和，防疫保單的理賠高峰才剛過，現在又來了BA.5，讓防疫保單「總」理賠金額1,000億元的預估數字，現在又要再墊高了，總賠款上看1,200億元、甚至要付出1,300億元的代價，防疫保單理賠才能落幕。

政府防疫政策大轉彎，我國累積確診數已突破524萬人；國泰金控昨舉行法說會，外界關注的防疫保單理賠，國泰世紀產險資深副總許嘉元表示，今年前7月直接理賠損失達110億元，目前有效保單為70.5萬件；許嘉元透露，當新冠肺炎確診率每提高1個百分點，國泰產險的理賠金額將增加5.7億到6億元，先前國泰金增資產險的100億元，資金也已經到位。而防疫保單苦主還包括富邦、新安東京海上、和泰、兆豐等產險公司。

產險業為備妥現金，因應前一波防疫保單賠款，陸續完成增資；富士達保險經紀人董事長廖學茂指出，產險業累計的增資金額已達600億元；因應BA.5入侵，政府呼籲民眾中秋節不要群聚烤肉，廖學茂解讀，這波疫情會來得又急又快，部分產險公司將有二次增資的必要性，明年產險業背後集團股利發放將受衝擊，股東會將上演炮聲隆隆的戲碼。

隨確診人數增加，金管會公布統計顯示，自今年至8月22日為止，防疫保單已理賠534.08億元，疫苗險理賠也衝破百億大關、達121.64億元，合計防疫雙險已理賠超過655億元，是保費收入的12倍，也賠光產險業過去4年的獲利總和。

（中國時報 洪凱音）

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