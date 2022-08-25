新海外突發疾病及旅遊不便險 不賠新冠、猴痘

2022年9月1日上路的新版「海外突發疾病醫療險附約示範條款」及「旅遊不便險參考條款」已獲金管會核准，皆將法定傳染病（新冠肺炎、猴痘）除外，保險局副局長林志憲指出，基本架構是均不賠法定傳染病，但業者可自行做風險評估是否將法定傳染病列入承保範圍，旅行不便險可用附加條款方式讓保戶附加保障，但保費也會比較高。

防疫險讓產險業至今慘賠逾新台幣655億元，國內確診率居高不下而即將開放海外旅遊的態勢，讓產險業者更為心驚膽顫，因為舊式的海外突發疾病醫療險並未將法定傳染病列為除外責任，業者憂心恐從國內賠到國外，也讓產險業者今年幾乎全數下架海外突發疾病醫療險。

不過，各界仍關注何時會有新版海外突發疾病醫療險補足海外突發疾病保障缺口，林志憲表示，產、壽險公會日前已向金管會呈報新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，基本架構均不賠法定傳染病，金管會皆已同意。至於沒包括法傳保障的保單費率會要求降低費率嗎？他表示這要回到各公司自行精算處理。

林志憲表示，目前保險業暫停銷售的是旅平險中可以附加的「海外突發疾病醫療險」附約，至於旅平險仍正常銷售，壽險保障還是有。而新型的海外突發疾病醫療險附約示範條款，是將法定傳染病列為除外責任，但若業者自行評估風險後願意承保法定傳染病，只要在除外責任刪除法定傳染病即可；此今年9月1日起實施，至於何時會有新商品上線，端視業者作業時程而定，金管會將採「備查制」而非核准制辦理。

產險公會近期也向金管會呈報新版旅遊不便險參考條款，將法定傳染病排除在承保範圍，同樣已取得金管會核准。林志憲解釋，參考條款將法定傳染病排除在承保範圍以外，若業者評估風險，同意將法定傳染病列入承保範圍，可以用「附加條款」附加保障上去。

民眾如果在海外旅遊若因為確診法定傳染病，導致行程延誤、班機延誤等情況，新版旅遊不便險是不理賠的，但如果保險公司願承保、民眾在投保不便險時有多花一點保費附加條款的話，還是可有保障。

林志憲表示，8月初就開始銷售海外突發疾病醫療險的安達產險，是以主約方式銷售，不受示範條款的影響。