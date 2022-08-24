南山醫務社工獎 疫情暖心守護

第五屆「南山醫務社工獎」24日舉行頒獎典禮，行政院政務委員林萬億、衛生福利部政務次長李麗芬、社會救助及社工司副司長楊雅嵐、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯及中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學出席，頒獎給本屆獲獎的六家醫院醫務社工團隊和六位醫務社工。

近兩年因新冠肺炎疫情，所有醫務社工除身為安寧療護、器官移植、兒少保護、自殺防治、ICF鑑定等團隊的一員外，更積極投入防疫工作，用專業療癒染疫的病患及家屬的心，是醫療防疫戰線的最佳後盾。

社工們給予高品質的專業服務與陪伴，讓許多在生命中徬徨無助的病人與家屬，能夠勇敢面對未知、恐懼與不安，他們也因應醫療環境的變化，積極投入病友團體的創新與運作，緩解病人因疾病造成的幽暗蔭谷與家屬的照顧壓力情緒。

衛生福利部表示，台灣在疫情上面臨嚴峻挑戰，醫務社工及醫療團隊以染疫康復者為中心之全人醫療照護模式，協助染疫者與家屬，走出心理不安、焦慮與傷痛，醫務社工從個案深入社區，突破隔離和管制限制，增加社會資源可及性，使民眾基本日常生活功能、心理等狀態儘速回復正常生活品質。

尹崇堯表示，醫務社工為弱勢服務、為社會奉獻，透過「南山醫務社工獎」讓更多人看見醫務社工對協助弱勢病患家庭、與守護社會安全網的努力與貢獻，並欣見更多跨團隊與跨領域的專家賢達認同醫務社工的角色及功能，進而關注其工作權益及專業發展環境。

南山人壽慈善基金會支持中華民國醫務社會工作協會的「醫務社工身心關懷方案」，提供醫務社工執業風險保障、及專業訓練活動的辦理，使其無後顧之憂地發揮助人專業，提升醫療服務品質，增進民眾健康與福祉。

溫信學提到，作為醫療團隊的一員，醫務社工堅韌地持續承擔著許多危機性的角色與服務，無論是經常性的門急診及臨床業務，或是對確診和疑似個案的關懷訪視、或是配合院內各項防疫工作支援，醫務社工就像守護大家的天使。

透過醫務社工夥伴們的努力，深獲醫療團隊的肯定與讚賞、民眾的看見與信任，也展現社工人不畏挑戰的性格與果敢，期許這樣的負重前行，換得社會的歲月靜好。