兒童傷害險 補強意外醫療防護傘

開學季即將到來，產險業者提醒家長們在協助小朋友調整作息之際，可為親愛的寶貝檢視保單，尤其15歲以下孩童活潑好動，年繳保費一千餘元的兒童傷害險可適時填補保障缺口，撐意外醫療防護傘！

根據衛生福利部110年十大死因統計，事故傷害為1～14歲孩童健康最大威脅，其次為癌症。新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉指出，就年齡層來看，意外事故對未滿15歲者的小朋友的威脅更甚於癌症，因此意外保險是強化孩童保障的必備首選。

針對兒童保障需求，新安東京海上產險表示，該公司的「快樂童年專案3」特別強化傷害保險與傷害醫療保險保障，如孩童常見的骨折、燙傷等意外傷害，提供「重大燒燙傷給付」、「燒燙傷皮膚移植手術給付」、「傷害醫療給付日額型（含骨折未住院給付）」、「燒燙傷病房給付」、「新看護費用給付」等多重保障，並具備實支實付醫療保險及輔助器費用給付等多元附加保障的選擇，可適時填補孩童自費醫療費用，有助緩解孩童意外事故後對家庭的負擔。

「快樂童年3」專案中依保障不同，保費略有差異，然各專案年保費都是一千餘元，新安東京產險表示，若選擇特定交通意外骨折給付可以不僅搭乘救護車費用有「緊急醫療救護費用」可以賠付補償，依骨折部位與程度，還可申請「骨折未住院給付」及最高10萬元的「特定交通意外事故骨折保險金」，年繳保費1,251～1,360元即可有多元意外傷害醫療保障，可讓孩童們獲得完善的醫療照護，也可減輕爸媽支付龐大醫療費用負擔。

新安東京海上產表示，也可附加傷害醫療保險給付（實支實付型，5萬元）及輔助器具費用給付（4萬元）附加後年繳保費 1,724元～1,833元。