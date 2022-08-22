寵物險好夯 業界改版新上路

不想再賠錢了，寵物險市占前二大產險公司─華南產、國泰產均改版推出新方案。根據保發中心資料顯示，寵物險去年件數倍增，從前年的2.7萬餘件到去年的5.7萬件，十家產險寵物險共1.611億元，去年也賠了1.147億元，若加計佣金及管銷費用，寵物險是賠錢的。

至於今年度上半年，整體寵物險市場簽單保費已來到近1.3億元，相較去年同期呈現80％高成長，但是市場整體理賠損失率為67.6％，相較去年同期上升7.5％。

由於寵物險佣金和銷售成本普遍都高於一般產險項目，大半的產險公司，都是賠錢在承保寵物險。

根據保發中心資料顯示，原本有十家產險推出寵物險，寵物險簽單保費來看，華南產險、國泰產險以及富邦產險則是前三大，華南產險寵物險市占率逾七成，國泰產市占率為13％多，前二大寵物險保費市占率近85％，富邦產市占率約10％。除了前三大之外，其他七家產險寵物險承保件數並不多。

因寵物險損率過高，各產險紛改版或悄悄退回市場，不再銷售寵物險，據保經代業者表示，市占第一的華南產險寵物險也將改版並自8月31日起停止舊方案，近期已開始推新版商品，目前針對紙本件，華南產已開始建議新方案。

華南產險表示，該公司新保單調整方向將分別從保險費率適度調漲、醫療費用給付額度及次數的限制等作全面性修訂，也會重新設計保險項目組合方案供飼主依需求選擇。國泰產險表示，在今年6月份國泰產險視經營概況及市場動態調整寵物險，並推出柴犬及貓特定專案-柴喵雙全專案。

富邦產險則是在今年3月推出「毛起來愛2.0」寵物險網路投保專案，內含寵物醫療、侵權責任、意外喪葬、協尋廣告及寵物寄宿費用五大保障，所有保障項目皆免自負額，其中門診、住院、手術醫療保障於保期內不限理賠次數，醫療門診費用累計最高給付達1萬元，0至10歲憑晶片號碼就可快速核保，最高可續保至16歲，且貓狗保費分開計價，也獨家開發毛孩們的隱性需求，納入了寵物預防針過敏與輸血補償。但富邦產寵物險損率不到40％比其他家略少一點。