兆豐產最快9月增資 首波20億

兆豐金為兆豐產險增資，已完成第一階段的規劃。知情人士透露，兆豐金內部已經完成對於產險增資的討論，並且已達成基本共識，原則上會以RBC能維持在300％的水準為目標，因此，第一階段先增資20億元，兆豐金已準備將該方案送交即將登場的金控董事會進行討論，若獲董事會通過，兆豐金最快將在9月為產險增資。

防疫險銷售名列前茅的產險公司，已陸續宣布增資計畫，包括富邦產險第三季完成增資150億元、和泰產險董事會通過增資13億股、國泰產險100億元、新安東京海上保險147億元、中再保21億元、中信產險40億元，至於兆豐產險，最後兆豐金拍定現增金額20億元。

原先兆豐產險內部開出的數字，大約在50億元至100億元，但據兆豐內部透露，產險對增資金額的期待，和金控方面願給的金額落差甚大，最主要在於對RBC的水位看法；兆豐金控內部評估，產險希望增資50億元至100億元，把RBC拉高至500％以上的水準，但如何運用在業務發展，能帶來多少獲利，產險目前所提出的評估結果實令金控存疑，因此，最後兆豐金決定不要浪費子彈，先為產險增資20億元，把RBC拉高至300％，倘若未來不夠，再作二度增資的評估。

除了第一階段增資20億元，兆豐金依照目前的確診率已超過20％的情況，認為除了先前已預提的40億元理賠損失金額，理賠及提損金額未來仍可能會繼續增加，屆時兆豐金也會再評估各種籌資方式的可行性。

其中，增資是長期用途，因此金管會可能不樂見銀行用「借款」來作為增資的財源，這也是兆豐金內部評估採取借款來進行增資的問題所在，而如果是現階段增資20億元 ，根據兆豐金控內部評估，光是帳上的現金，已足夠因應產險的增資需求。