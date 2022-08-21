接軌IFRS17 大型壽險宜共享資訊

國際多數保險公司在2023年1月1日即將正式接軌保險負債會計（IFRS17），台灣則緩衝到2026年，會計研究發展基金會董事長王怡心表示，若壽險公司用功準備，可以「從容」接軌，但若抗拒接軌，則再給四年仍是來不及，且不想接軌者，將會被投資人、保戶遺棄，逐漸在市場上消失。

王怡心強調，IFRS17是將保險負債以公允價值呈現，讓保險公司的資產負債可以用同樣的標準呈見，亦可表達各公司商品策略、資產負債管理等中長期經營績效，最重要的是可讓保險公司的財報更透明，在未接軌IFRS前，壽險公司的保費會被當成收入，未來就是呈現相關的準備金提存及保單價值，更真實反應保險公司的經濟實質。

由於國際多數保險公司會在明年初先行接軌，台灣仍有時間可以觀摩、微調，且監理機關也可有在地監理的調整空間，同時財報呈現方式變更，會有許多實務及稅賦配套要討論，王怡心表示，保險業此時應攜手合作、分工研究，儘可能將所有接軌可能面臨的問題找出來，並形成共識，向金管會、財政部等溝通、爭取，降低接軌的衝擊。

IFRS17是需要從上到下改變觀念，保險公司的經營策略會影響列帳，王怡心說，保險公司負責人也必須參與接軌工作，從上到下推動，而大型保險公司因為資源及人力較充沛，接軌進度可能比較快，若能透過壽險公會成為一個平台，讓大型保險公司分享接軌的好案例，讓其他保險公司跟上腳步，甚至在資訊系統升級上，亦可考慮共享、共建，協助減輕中小型保險公司的壓力。

王怡心強調，接軌IFRS17是必然要走的路，保險公司無論規模大小，都必須在2026年時接軌、跟上隊伍，一起爭取監理在地化的條件，在資訊透明後，各家公司可找到自己的利基，發展各家的商品優勢與特色策略，推出不同的保單供保戶選擇，才是健康的發展方向。

王怡心建議，在接軌準備期，各保險公司應以更開放的態度，透過有效平台充分表達各自現況及期待後， 大家一起合作，甚至可以一同提供訓練、資訊共享，接軌成本可向財政部爭取稅賦抵減、簡化申請程序等，壽險公會應儘可能以業界共識方式，向政府爭取更多有利接軌的條件，降低接軌成本，才能在2026年如期且順利接軌。