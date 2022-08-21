宏泰人壽MDRT會員 逆勢突圍

宏泰人壽19日在台中林酒店舉辦年度表揚大會，今年有13位業務同仁獲得MDRT會員，宏泰人壽董事長魯奐毅表示，正因為業務同仁積極落實公平待客，恪遵各項原則，讓客戶深刻感受，進而放心將保險規劃交付給宏泰人壽，就算遭遇疫情困境，一樣可以逆勢突圍，獲獎實至名歸。

直營業務部副總經理張秀娟致詞時則以「超越極限，華麗蛻變」送給得獎者，她認為只要有心、有專業、有實力，就能突破自我、超越極限，以傲人的業績讓人生華麗蛻變，贏得所有的掌聲與讚揚。

宏泰人壽今年獲得MDRT的超業實力堅強，其中，廖嘉豐以專業服務拼出將近千萬元業績，第二次達成入選MDRT會員的3倍業績、獲得難度更高的COT超級會員。何凱琳一路走來獲獎無數，她認為得獎是記錄人生的一種方式，也是對自己保險事業的肯定。

張世憲堅信「自己要認真，別人才會把你當真」，因此全心投入工作，以實力贏得好成績。劉慧筠用心服務拉近客戶距離，她認為獲獎榮耀是屬於客戶的，而機會是留給準備好的人。

曾鈺智參與各項保險競賽戰無不勝、攻無不克，這次得獎再次證明從事保險業是人生最棒的選擇。吳秋君是MDRT合格終身會員，今年是第18次獲得MDRT，對工作無比熱情的她創造自己輝煌紀錄。曾芳玲連續兩年獲得MDRT殊榮，她將「簡單的事情，持續做」的信念化為行動，以保險專業服務開創業務佳績。黃力竑獲得MDRT殊榮心懷無盡感謝，未來希望能幫助更多夥伴，實現百萬年薪的夢想。

蔡素端在得獎喜悅之餘感到責任重大，未來將持續為客戶提供最好的專業服務。黃美盈認為沒有客戶的支持就沒有今日的她，期望以保險服務幫助更多的家庭。第五度獲得MDRT的謝淑貞以專業贏得客戶信賴與認同，並以培育更多優秀的從業人員為志，讓保險傳承。高芯筠年年繳出令人驚艷的保險成績單，矢志未來加倍努力，用心陪伴客戶一起前行。黃惠安以最真誠、最專業的態度服務客戶，持續精進並再次朝著MDRT的榮耀邁進。