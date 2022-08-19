壽險資金恐大量撤出台股？尹崇堯這樣說

讓錢留台股 尹崇堯承諾組團隊研究台版ICS

2026年保險業將接軌新清償能力指標ICS，屆時每投資100元台股，可能需要40元以上自有資本，是現在的二倍，壽險資金恐大量撤出台股，壽險公會理事長候選人之一的南山人壽董事長尹崇堯19日再發政見承諾，將組團隊針對台股屬性及在地市場特殊性，爭取台版ICS。

保險業2026年除了要接軌大魔王會計IFRS17，同時也要接軌ICS，這是替代目前美式資本適足率RBC的新制度，計算方式更為複雜，尤其對風險性資產，如台股、私募股權基金等，要求更高的自有資本，以支應投資風險。

以白話文來說，就是壽險公司投資越多台股部位，股東就要投入更多股本，監理機關才能放心。

台灣壽險業因為儲蓄險比重高、資本市場淺碟，因此在接軌ICS上，有更多問題需解決，尹崇堯19日再針對接軌ICS再提四大政見。

一是爭取有利折現率方案，降低接軌壓力。在ICS制度下，保險業負債須按現時利率衡量。由於過往保單結構、國外投資高占比等影響，接軌後對多數同業將形成財務壓力，為降低衝擊，尹崇堯主張將透過壽險公會協助同業按合適標準試算，與主管機關積極溝通，協調具共識的方案，爭取有利負債貼水標準。

二是以專業研究為基礎，提供在地化建議。尹崇堯表示，希望未來的監理措施，於接軌國際的原則下，更能因應台灣產業實務適時調整。尹崇堯承諾，將組成專業研究團隊，深入研究ICS技術指引，針對台股市場的屬性、國內在地市場的特殊性或避險實務等，提出調整風險標準的依據，或協助向國際監理機構爭取認同，兼顧接軌一致性與產業穩健經營。

三是借鏡國外接軌經驗，爭取分階段實施。尹崇堯指出，將借重不同規模同業的專業與資源，參考南韓等國家接軌經驗，爭取分階段導入ICS，包括接軌負債準備金分次扣除、分階段認列解約、長壽、巨災等新興風險，以及對升息環境或計算方式改變所致影響數的逐步認列等，以降低同業接軌壓力。

四是延續公共政策，提升資金運用效益。針對現行透過調整RBC風險係數，以鼓勵保險業投資公共建設的政策，於接軌新制後如何延續與調整、以及國內投資標的之開發、投資法令的調整等議題，尹崇堯承諾，將透過壽險公會彙整同業意見與建議，持續與主管機關溝通互惠共好方案，引導壽險資金挹注國內市場，支持公共政策。