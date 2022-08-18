疫情環伺 構築三大保險防護罩

不斷變種的新冠肺炎病毒仍持續影響生活，與威脅抵抗力相對較弱的孩童染疫，加上食安、空污、飲食不正常等因素，許多疾病有年輕化的趨勢，所幸醫療技術進步，多數疾病都能及早發現，因此在兒童的保單規劃上，壽險業者建議，「醫療險、意外險、重大傷病或癌症險」都不可少。

全球人壽指出，疫情期間，「醫療險」必須最先建構起來。新生兒抵抗力弱，醫療險為必買保單！用醫療險來轉嫁就醫、住院的相關花費，最佳新生兒醫療險組合首選就是「住院日額終身醫療＋實支實付定期險」。

「意外險」也不可少。正在探索世界的孩子，對於外在環境的防禦跟保護知識不足，遇到意外的機率也相對較高，例如：跌倒、燙傷等等情形，投保意外險能幫助爸媽減輕意外發生時相關費用的負擔。

「重大傷病險或癌症險」行有餘力也可買起來。重大傷病、癌症難以預防，切勿心存僥倖，惟有預先購買重大傷病險或癌症險，才能在「萬一」發生時，足以負擔療程、藥物等昂貴費用。年紀越小時投保，保費相對較低，也能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

台灣人壽則指出，據醫療研究顯示，兒童對新冠病毒雖相較於成人為低感染率及嚴重度較輕，但近期英美出現小兒多系統發炎症候群（MIS-C）病例，嚴重會影響兒童心血管功能，造成急性心肌梗塞或冠狀動脈擴張，需重症監護觀察治療；染疫後續症狀對於兒童在神經、心肺與免疫反應等皆有所影響，需長期持續追蹤觀察。

台灣人壽建議，在疫情影響，父母擔心染疫期間及染疫後的醫療費用，規劃兒童保單時，父母可首重「基礎醫療」實支實付及住院日額的雙重搭配，可有效減緩住院期間的病房費支出及父母請假照顧的薪資損失。在預算足夠的前提下，再進一步規劃「進階醫療保障」─手術及重大疾病／重大傷病一次性給付。另外，意外保障及要保人豁免，也是規劃兒童保障不可或缺的。

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