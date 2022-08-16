防疫保單已賠逾十倍保費 疫苗險突破百億

防疫保單理賠金額已超過今年已收保費10倍。金管會16日公布最新統計，累計到本月15日為止，防疫保單已理賠逾128.2萬件，理賠金額已近475.27億元，正式超過今年防疫險保費收入44.11億元的10倍。

同時，疫苗險到本月15日為止，累計理賠件數亦逼近24.14萬件，理賠金額正式突破百億元，約103.21億元，也是突破今年疫苗險保費收入9.93億元的10倍，且仍以每周10多億元的理賠速度增加中。

防疫相關保單「慘賠」已是確定的事實，只是不知會慘到什麼程度，據保險局統計，今年防疫險到本月15日累計新承保463.87萬件，保費收入44.11億元，僅是去年全年防疫險保費收入的61.6％，承保件數也大約只是去年的51％，即一半左右，但今年才到8月15日的理賠金額已近475.27億元，本周即將破500億元大關，是去年理賠金額的20倍以上，且仍在增加中。

目前已理賠件數已占今年承保件數的27.6％，但有些是去年承保，今年未到期前理賠，8月9日到15日之間，新增10.7萬件理賠件，理賠金額近一周是增加57.34億元，僅比前一周略少1億元，仍看不出放緩的跡象。

另外是承保施打疫苗後仍確診的疫苗險，出險率也攀升，今年新承保近234.4萬件，保費9.93億元，但已理賠24.1萬件，理賠金額103.21億元，以每周2~5萬件速度增加，近一周理賠金額增16.44億元。

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